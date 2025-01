Lexxen expande atendimento e projeta banco digital próprio

Nos últimos anos, o mercado de pagamentos eletrônicos tem passado por constante evolução e adaptação às demandas de consumidores e empresas. Embora haja uma digitalização acelerada dos métodos de cobrança, impulsionada pela pandemia e pela popularização do Pix, o uso de maquininhas transformou o comportamento dos consumidores e das empresas.



De acordo com um estudo realizado pelo Sebrae, cerca de 56% dos empresários brasileiros contam com máquina de cartão de crédito/débito na empresa. O levantamento observou, ainda, uma variação positiva de 17% no volume de empresários que usam essa modalidade de pagamento em cinco anos.



Para Thiago Antunes, sócio da Lexxen, o índice revelado pela pesquisa reflete a necessidade de acompanhar as mudanças no comportamento do consumidor, que cada vez mais prefere meios de pagamento digitais pela praticidade e segurança. “Há uma busca crescente por soluções que combinam praticidade, segurança e custo-benefício, o que abre espaço para inovações como as maquininhas POS, que vão além do processamento de pagamentos”.



O empresário ainda atribui o número à facilidade na adesão às maquininhas, com modelos acessíveis e contratos simplificados, a redução do uso de dinheiro físico, promovida pela digitalização e pelo Pix e também ao crescimento do e-commerce e da omnicanalidade, que demandam soluções integradas de pagamento.



2025: ano de expansão



Para o fundador e CEO da Lexxen, Alex Martenexen, 2024 foi um marco de crescimento e consolidação para a empresa com a ampliação do portfólio de soluções e com o fortalecimento de parcerias estratégicas. “Ofertamos ao mercado de pagamentos nossas soluções tecnológicas e que têm como premissa serem mais acessíveis. Além disso, conseguimos expandir nossa base de clientes, buscando levar eficiência e inovação a diferentes setores da economia”.



Até o ano passado, o atendimento da empresa era focado apenas no estado de Goiás. No entanto, o CEO ressalta que desde o início de 2025 a companhia passou a atender o Brasil todo. “Nosso foco será diversificar nossas soluções para atender às necessidades de um mercado em constante evolução.”



“Entre os planos para este ano estão o lançamento do nosso próprio banco digital, oferecendo contas empresariais e serviços financeiros, cartão de crédito corporativo e pré-pago, para proporcionar maior controle e flexibilidade para os nossos clientes, soluções de pagamentos internacionais, uma plataforma de gestão de gastos e uma solução de processamento de pagamentos e checkouts online integrados”, completa Martenexen.



Antunes aproveita para destacar que o ano anterior também foi marcado pelo lançamento de novos modelos de maquininhas POS, com funcionalidades que atendem desde pequenos empreendedores até grandes empresas, além do aumento da capilaridade em todo o Brasil, com suporte técnico e comercial em mais localidades.



“Também firmamos parcerias estratégicas com marketplaces e fintechs, permitindo integrações que agregam mais valor aos nossos serviços, e demos início a projetos de integração com sistemas de gestão (ERP), com objetivo de proporcionar maior otimização às operações dos nossos clientes”, acrescenta.



Novas maquininhas



O fundador salienta que as maquininhas oferecem funcionalidades além do pagamento convencional, tornando-as uma opção para empresas que buscam otimizar suas operações. Os equipamentos possuem conexão via Wi-Fi, 4G e Bluetooth, o que busca garantir mobilidade e alta performance. Também é possível imprimir os comprovantes diretamente no dispositivo.



“Além disso, oferecem uma gestão integrada de vendas, com relatórios detalhados em tempo real e a aceitação de múltiplos métodos de pagamento, incluindo Pix, cartões de crédito/débito, QR Code e carteiras digitais. Os aparelhos também suportam programas de fidelidade”, evidencia Martenexen.



De acordo com o sócio da companhia, é importante ressaltar que o mercado de pagamentos está cada vez mais competitivo, e que o diferencial das empresas será sua capacidade de entregar soluções completas e adaptáveis. “Na Lexxen, acreditamos que as maquininhas POS devem ser ferramentas de transformação para os negócios, integrando pagamentos, gestão e análise em um único dispositivo”, finaliza Antunes.



