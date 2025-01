A EcoOnline tem o orgulho de comemorar o sucesso contínuo de sua parceria com a Menzies Aviation, a principal parceira de serviços para aeroportos e companhias aéreas do mundo. Desde 2019, a EcoOnline tem desempenhado um papel fundamental na melhoria do sistema MORSE (Menzies Operating Responsibly, Safely and Efficiently) da empresa, impulsionando a cultura de segurança e a conformidade em toda a rede global da organização.

Com presença em mais de 295 aeroportos em mais de 65 países, a Menzies Aviation opera em ambientes de alto risco, onde a segurança está incorporada em seu DNA. Malcolm Rae, chefe de Sistemas de Risco e Dados da Menzies, comentou: “Influenciamos a segurança desde o momento em que os passageiros entram em um aeroporto até sua saída. Vivemos e respiramos isso dia após dia, não só na equipe de risco e segurança, mas todos os funcionários levam isso extremamente a sério”.

Tecnologia que promove a segurança em todos os níveis

A colaboração de longa data com a EcoOnline permitiu que a Menzies Aviation implementasse uma abordagem mais eficiente e orientada por dados para notificação de incidentes, gerenciamento de riscos e rastreamento de conformidade. Usando a solução avançada de EHS (meio ambiente, saúde e segurança) – a tecnologia por trás do sistema MORSE da Menzies –, os funcionários têm a capacidade de identificar rapidamente os riscos, tomar decisões informadas e lidar proativamente com os riscos de segurança em tempo real.

Desde que adotou a plataforma da EcoOnline em 2019, a Menzies observou melhorias consideráveis:

Aumento de 128% nas notificações de riscos por parte dos funcionários.

As lesões corporais graves foram reduzidas de 1,8 por 1 mil funcionários em tempo integral em 2019 para 0,94 em 2022 e 0,7 em 2023.

“Se você quer ser um líder do setor, precisa saber onde estão seus riscos, e isso começa com a capacitação de todos os funcionários para agir. A plataforma EHS da EcoOnline fornece a todos as ferramentas para relatar riscos e garantir que nosso pessoal volte para casa em segurança”, disse Graham Cowing, vice-presidente de Padrões de Segurança da Menzies Aviation.

Compromisso da diretoria com a segurança

A segurança na Menzies é defendida em todos os níveis, desde os trabalhadores da linha de frente até o alto escalão da empresa. Graham comentou: “A segurança é um valor fundamental que começa na liderança. Cada membro executivo está comprometido com ela e iniciativas como a “Take 10 for Safety”, em que cada reunião da diretoria começa com uma discussão focada na segurança, são apoiadas por painéis em tempo real da EcoOnline. Esses insights mantêm a segurança no centro da tomada de decisões e impulsionam a responsabilidade em toda a organização”.

MORSE: um sistema, uma cultura e uma celebração

A abordagem da Menzies em relaçãoàsegurança é definida por sua mentalidade cultural MORSE, pelos sistemas de segurança MORSE e pelos imersivos eventos bianuais da Semana MORSE. A Semana MORSE mais recente, realizada de 28 de outubro a 1º de novembro de 2024, concentrou-se no planejamento de resposta a emergências, oferecendo ferramentas, suporte e orientação para ajudar suas equipes globais a reafirmar seu compromisso com a segurança por meio de oportunidades de aprendizado e formação de equipes.

Tom Goodmanson, CEO da EcoOnline, afirmou: “Ao priorizar a segurança e a colaboração, a Menzies Aviation, juntamente com a EcoOnline, está estabelecendo novos padrões de referência para os padrões do setor, garantindo um ambiente mais seguro e protegido para funcionários e clientes. É impressionante que Graham ainda diga que 'há mais trabalho a ser feito', pois isso reflete o compromisso da Menzies com a melhoria contínua”.

