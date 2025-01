A Tecnotree, líder global em sistemas digitais de suporte aos negócios (BSS) e soluções de transformação digital, tem o prazer de anunciar sua inclusão no Gartner Hype Cycle de 2024 por sua experiência do cliente e monetização no setor de comunicações. Acreditamos que este reconhecimento destaca o papel pioneiro da Tecnotree em oferecer Plataformas de gerenciamento de ecossistemas parceiros, IA para interações com clientes CSP e Mercados digitais CSP.

O Gartner Hype Cycle serve como um guia confiável para avaliar a maturidade e adoção de tecnologias transformadoras no setor de comunicações. Em nossa opinião, o reconhecimento ressalta sua capacidade para habilitar os Provedores de Serviços de Comunicações (CSPs) a otimizarem operações, criar oportunidades inovadoras de receita e oferecer experiências hiperpersonalizadas aos clientes.

As Plataformas de Gerenciamento do Ecossistema de Parceiros da Tecnotree capacitam os CSPs a incorporarem, integrarem e gerenciarem vários parceiros, abrindo possibilidades para novos fluxos de receita por meio de mercados digitais colaborativos. Os recursos baseados em IA da empresa foram criados para aprimorar as interações com o cliente ao permitir que os CSPs ofereçam experiências preditivas, inteligentes e personalizadas em todos os pontos de contato. Além disso, os Mercados Digitais da Tecnotree redefinem como os CSPs podem oferecer serviços agrupados, expandindo suas proposições de valor com maior agilidade e foco no cliente.

“Sentimos que este reconhecimento reafirma o compromisso da Tecnotree em ajudar os CSPs a navegarem pela era digital em primeiro lugar, com soluções inovadoras que integram a tecnologia, parceiros e centralidade no cliente”, disse Padma Ravichander, CEO da Tecnotree. “Nosso foco em informações baseadas em IA, ecossistemas de parceiros e mercados digitais garante que os CSPs se mantenham competitivos e prontos para o futuro nos cenários de comunicações em evolução.”

As inovações da Tecnotree estão remodelando a maneira como os CSPs interagem com os clientes e parceiros com a oferta de soluções escaláveis que aumentam as oportunidades de monetização, ao mesmo tempo que oferecem valor excepcional.

Para mais informações sobre as soluções transformadoras da Tecnotree, acesse www.tecnotree.com.

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e HYPE CYCLE é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas e são usadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionarem apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fatos. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a essa pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é um player de sistema digital de suporte aos negócios (BSS) pronto para 5G, com recursos de IA/ML (Inteligência artificial e Aprendizagem de máquina) e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree é líder em conformidade com a API aberta do TM Forum, com 59 APIs abertas certificadas, incluindo 9 APIs abertas do mundo real, um testemunho do compromisso da empresa com a excelência e o esforço contínuo para oferecer experiências e serviços diferenciados para CSPs e DSPs. Nossa pilha de BSS digital ágil e de código aberto abrange toda a gama (do pedido ao pagamento) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para os setores de telecomunicações e outros serviços digitais, criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também oferece mercado digital Fintech e de multiexperiência B2B2X para a sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Nasdaq de Helsinque (TEM1V).

