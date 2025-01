Hoje, a Airwallex anunciou vários marcos em sua estratégia de expansão global: garantir uma licença de instituição de pagamento concedida pelo Banco Central do Brasil e finalizar a aquisição da MexPago, uma provedora de serviços de pagamento sediada no México e detentora de uma licença de Instituición de Fondos de Pago Electrónico(IFPE) - Instituição de Fundos de Pagamento Eletrônico em tradução livre. Com essas duas licenças garantidas, a Airwallex conectará sua infraestrutura financeira global às duas maiores economias da América Latina para permitir suporte a empresas no Brasil e no México e facilitar a entrada de empresas internacionais na região.

“Nossa estratégia de infraestrutura é conectar mercados diversos e estrategicamente significativos ao redor do mundo”, disse Ravi Adusumilli, presidente das Américas da Airwallex. “Com licenças no Brasil e no México, podemos ajudar empresas na América Latina a se expandir e prosperar além das fronteiras, ao mesmo tempo em que ajudamos empresas ao redor do mundo a operar de forma mais integrada nesses dois mercados econômicos dinâmicos.”

Desbloqueando o mercado de pagamentos B2B do Brasil

Os consumidores brasileiros estão na vanguarda da digitalização de pagamentos – o PIX, a rede de pagamentos instantâneos do Brasil, será responsável por cerca de 40% dos pagamentos online no Brasil até 2026. No entanto, os pagamentos B2B no Brasil ficaram para trás na digitalização, principalmente para transações internacionais, o que continua sendo um processo doloroso para as empresas brasileiras.

Para aproveitar a oportunidade de pagamento B2B do Brasil, a Airwallex obteve uma licença de instituição de pagamento para oferecer serviços a empresas brasileiras, incluindo contas locais, emissão de cartões e aquisição de pagamentos; bem como participação no ecossistema de open banking no Brasil. A Airwallex planeja lançar serviços adicionais para clientes globais em 2025, incluindo acesso a uma conta bancária em reais brasileiros com um número de identificação exclusivo, bem como métodos de pagamento e cobrança como PIX e Boleto.

Impulsionando a oportunidade internacional no México

A demanda por ferramentas financeiras digitais está aumentando no México, impulsionada pela crescente necessidade de soluções eficientes de pagamento internacional. Estima-se que 85% das PMEs no México esperam expandir suas atividades comerciais internacionais, enquanto as transações internacionais já respondem por 22% da atividade de comércio eletrônico do país. O México também se destaca como o mercado de crescimento mais rápido para transações internacionais na região, com um CAGR de 44%. Esse crescimento é ainda mais alimentado pela crescente importância do México como um parceiro comercial estratégico para os EUA, recentemente ultrapassando a China para se tornar o maior exportador de mercadorias para os EUA pela primeira vez em duas décadas.

“O México desempenha um papel fundamental na economia global, servindo como um elo fundamental entre a América do Norte e a América do Sul e um centro crítico para pagamentos internacionais”, disse Luis Castillejos Ordaz, CEO e fundador da MexPago. “Estamos orgulhosos de unir forças com a Airwallex para permitir transações internacionais seguras e perfeitas para empresas em todo o mundo. As capacidades domésticas da MexPago combinadas com o alcance global da Airwallex proporcionarão um valor ainda maior aos nossos clientes compartilhados. Juntos, criaremos oportunidades sem fronteiras para empresas aqui na América Latina e ao redor do mundo.”

Castillejos assumirá uma nova função como Country Manager da Airwallex, México, onde será responsável por gerenciar operações, impulsionar o crescimento e ajudar os clientes existentes e potenciais da Airwallex a navegar pela entrada no México.

A expansão para o Brasil e o México se soma às licenças existentes da Airwallex nos principais mercados ao redor do mundo, incluindo Austrália, o mercado único europeu, Canadá, Malásia, Hong Kong, Nova Zelândia, Cingapura, China continental, Reino Unido e Estados Unidos.

