Dfns, a plataforma líder de carteira como serviço para ativos de criptomoedas, fechou com sucesso uma Série A de US$ 16 milhões, liderada pela Further Ventures, o braço de risco do maior fundo soberano de Abu Dhabi, ADQ. Esta rodada também contou com a participação de investidores históricos como White Star Capital, Hashed, Semantic, Techstars e Bpifrance, juntamente com novos apoiadores, incluindo Motive Partners, Wintermute e Motier Ventures.

Nosso foco institucional valeu a pena

Há dois anos, a Dfns fez uma mudança estratégica de mercado com foco principalmente em clientes institucionais. A visão da empresa permaneceu firme: os investidores institucionais detêm a chave para impulsionar a adoção de criptomoedas, pois eles têm a maior parte da liquidez global. Para atraí-los, a Dfns priorizou a segurança de nível bancário intransigente, alinhando-se com os sistemas financeiros tradicionais padrão e alavancando tecnologia de ponta para superar as expectativas. À medida que os criptoativos ganham valor, aumentam os riscos e o escrutínio em torno deles. Ao se posicionar como a infraestrutura de carteira de blockchain mais segura, a Dfns se tornou a infraestrutura de escolha para instituições confiáveis ??que navegam em criptomoedas e moldam seu futuro dentro das finanças.

A Dfns tem uma reputação de transparência, confiabilidade e segurança, com iniciativas de construção de confiança: certificações líderes do setor, licenças regulatórias, seguro robusto, auditorias independentes e parcerias com líderes globais. Seus clientes principais incluem Fidelity, Bridge (Stripe), Zodia Custody (Standard Chartered), Tungsten Custody (ADQ) e mais de 130 fintechs em todo o mundo.

Uso estratégico de fundos

Após sua rodada inicial de US$ 13 milhões em 2022, este novo financiamento da Série A permitirá que a Dfns acelere a distribuição de sua infraestrutura de carteira multichain em 2025. O foco será expandir a adoção entre bancos, serviços de pagamento, plataformas de negociação, aplicativos de investimento, projetos de tokenização, tesourarias governamentais e corporativas e administradores de fundos, com ênfase nos mercados da UE, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos e EUA.

"Temos um plano claro", disse Clarisse Hagège, CEO da Dfns. "A criptomoeda pode ser imprevisível, então aprendemos a priorizar o crescimento sustentável em vez da expansão rápida. Não estamos procurando escalar nossa força de trabalho agressivamente; em vez disso, pretendemos crescer de 25 para 35 funcionários até o final do ano, desde que atinjamos nossas metas e o mercado permaneça estável. Nosso foco é fornecer infraestrutura de classe mundial para nossos clientes fintech. Eles exigem segurança de nível bancário, gerenciamento de transações mais inteligente, integrações diretas e melhores experiências de usuário e desenvolvedor. É isso que fazemos de melhor e é isso que continuaremos entregando.”

