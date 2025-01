A HCLtech, uma empresa líder global em tecnologia, anunciou hoje a expansão de sua parceria estratégica com a Microsoft para transformar as experiências de atendimento ao cliente com soluções generativas de IA e contact center baseadas em nuvem. A HCLtech capacitará os clientes a ativar o Microsoft Dynamics 365 Contact Center, uma solução pioneira no Copilot que oferece experiências superiores ao cliente, acelera a solução de problemas, capacita representantes de atendimento ao cliente e impulsiona a eficiência.

Como parte da parceria expandida, o negócio Nuance Enterprise Professional Services, incluindo a equipe e os contratos existentes com clientes, será transferido para a HCLtech e se tornará parte de sua oferta de contact center. Como parte disso, a HCLtech se tornará a parceira exclusiva de serviços profissionais para contratos de clientes existentes da organização Nuance Enterprise Professional Services. A HCLtech também se tornará a parceira preferida para apoiar a migração dos clientes existentes do Nuance Enterprise Professional Services para o Microsoft Dynamics 365 Contact Center. Para apoiar isso, a HCLtech operará uma Nuance Migration Factory para migrar as soluções da Nuance de forma eficiente e em grande escala, ao mesmo tempo em que expandirá o negócio de Contact Center as a Service (CCaaS) para a HCLTech e a Microsoft. A HCLtech também atuará como parceira líder para novas implementações do Microsoft Dynamics 365 Contact Center.

A HCLtech aprimorará suas ofertas tornando o Microsoft Dynamics 365 Contact Center sua solução preferida de contact center, integrando serviços profissionais líderes do setor, aplicativos de autoatendimento para clientes e recursos do Microsoft Copilot em seu conjunto existente de serviços de tecnologia de centro de experiência.

A equipe atual da Microsoft de mais de 550 funcionários da Nuance Enterprise Professional Services, com profunda experiência em IA conversacional, se juntaráàHCLtech para continuar atendendo clientes da Microsoft em todas as partes do mundo. Os clientes da Microsoft terão acesso aos serviços de transformação digital liderados por IA da HCLTech, incluindo consultoria, implementação, atualizações e serviços de suporte, como:

Integração de sistemas e desenvolvimento de aplicativos

Migração para o Microsoft D365 Contact Center

Implementações para novos clientes

Expansão de ofertas conjuntas, incluindo serviços de transformação de IA

“A HCLTech está fazendo um movimento audacioso para liderar a inovação impulsionada por IA no mercado de CCaaS, que está em rápido crescimento”, disse Anil Ganjoo, diretor de crescimento, Américas, TMT da HCLTech. “Combinando nossa expertise em transformação digital com as capacidades de GenAI, automação e Copilot da Microsoft, estamos em uma posição única para ajudar os clientes a desbloquear todo o potencial da IA e dos serviços nativos em nuvem”. “Estamos entusiasmados em receber talentos de IA de classe mundial da Microsoft em nossa organização, o que fortalecerá ainda mais nossas capacidades e, juntamente com nossa parceria preferencial no setor de CCaaS, posicionará a HCLTech como líder no mercado de serviços, impulsionando resultados empresariais orientados por IA”.

“Estamos entusiasmados em expandir nossa parceria com a HCLTech, que compartilha nossa visão de utilizar a IA para transformar o mercado de CCaaS”, afirmou Charles Lamanna, vice-presidente corporativo de Copilot de Negócios e Indústria na Microsoft. “A HCLTech é líder em transformações de contact centers e está bem posicionada para ajudar os clientes a aproveitarem o poder da IA para impulsionar eficiência operacional, escala e crescimento”.

