A Moody’s Corporation (NYSE:MCO) anunciou hoje que fechou um acordo para adquirir a CAPE Analytics, fornecedora líder de inteligência geoespacial por IA para propriedades residenciais e comerciais. A aquisição reunirá a Plataforma de Risco Inteligente da Moody's, que é líder do setor, e modelagem de risco de catástrofes para o setor de seguros com a moderna análise geoespacial por IA da CAPE, criando um sofisticado banco de dados de propriedades, capaz de fornecer insights sobre riscos de forma instantânea e específica ao endereço.

"Sempre ouço dos clientes que eles estão buscando informações mais precisas e acionáveis ao avaliarem um conjunto progressivo de riscos", afirmou Rob Fauber, presidente e CEO da Moody's. "Ao combinarmos nossos modelos de risco de catástrofes com a inteligência de risco para propriedades alimentada por IA da CAPE, forneceremos aos nossos clientes a análise de risco para propriedades mais avançada da indústria, aprimorando os insights e a tomada de decisão em todo o ciclo de vida de um seguro".

Com a aquisição da CAPE, a Moody's fornecerá a seus clientes dados mais profundos e específicos das propriedades do que nunca, incluindo características do prédio, dados firmográficos, perigos e estimativas médias de perda anual, análise geoespacial por IA, avaliação, probabilidade de modelos de inadimplência e muito mais. Esse rico reservatório de dados permitirá que seguradoras, resseguradoras e várias partes interessadas financeiras determinem melhor as exposições, vulnerabilidades e avaliações das propriedades e os riscos naturais, como incêndios florestais, furacões e chuvas de granizo.

A CAPE Analytics cria uma análise de inteligência de propriedade através de visão computacional, aprendizado de máquina e imagens geoespaciais, fornecendo avaliações de risco detalhadas e imediatas para propriedades em seus endereços individuais em todos os Estados Unidos, e em grande parte do Canadá e da Austrália.

Espera-se que a aquisição seja concluída no primeiro trimestre de 2025, sujeitaàsatisfação das condições costumeiras de fechamento de negociação, incluindo a validade ou o término de quaisquer períodos de carência regulatória aplicáveis.

Os termos da transação não foram divulgados, e não se espera que a transação tenha um impacto substancial nos resultados financeiros da Moody's.

Sobre a Moody's Corporation

Em um mundo moldado por riscos cada vez mais interconectados, os dados, conhecimentos e tecnologias inovadoras da Moody’s (NYSE: MCO) ajudam os clientes a desenvolverem uma visão holística de seu mundo e liberar oportunidades. Com um rico histórico de experiência em mercados internacionais e uma força de trabalho diversificada com cerca de 15.000 funcionários em mais de 40 países, a Moody’s oferece aos clientes a perspectiva abrangente necessária para atuar com confiança e prosperar. Saiba mais em moodys.com.

Determinadas declarações contidas neste comunicado são declarações prospectivas e baseiam-se em expectativas, planos e perspectivas futuros para os negócios e as operações da Moody's que envolvem uma série de riscos e incertezas. Tais declarações envolvem estimativas, projeções, metas, previsões, suposições e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos contemplados, expressos, projetados, antecipados ou implícitos nas declarações prospectivas. Acionistas e investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas. Tais declarações incluem, entre outros, declarações relacionadas ao impacto da aquisição da CAPE Analytics pelo negócio da Moody’s. As declarações prospectivas e outras informações contidas neste documento são feitas a partir da data deste documento, e a Moody's não assume nenhuma obrigação (nem pretende) de complementar, atualizar ou revisar publicamente tais declarações de forma contínua, seja como resultado de desenvolvimentos subsequentes, mudanças de expectativas ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei ou regulamento aplicável. Em conexão com as disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995, a Moody's identifica determinados fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes, talvez substancialmente, dos indicados por tais declarações prospectivas. Esses fatores, riscos e incertezas incluem, entre outros: o impacto das condições econômicas gerais (incluindo débito governamental e níveis de déficit significantes, e inflação e ações de políticas monetárias relacionadas dos governos em respostaàinflação) nos mercados de crédito mundialmente e na atividade econômica, incluindo no volume de fusões e aquisições, e seus efeitos no volume de débito e outros títulos emitidos em mercados de capital domésticos e/ou internacionais; a eficácia incerta e as possíveis consequências colaterais das iniciativas dos governos dos EUA e de outros países e da política monetária para responder ao cenário econômico atual, incluindo a instabilidade das instituições financeiras, preocupações com a qualidade do crédito e outros possíveis impactos da volatilidade nos mercados financeiros e de crédito; os impactos globais do conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia e do conflito militar no Oriente Médio na volatilidade dos mercados financeiros mundiais, nas condições econômicas gerais e no PIB nos EUA e no mundo, nas relações globais e nas operações da própria empresa e dos funcionários; outros assuntos que possam afetar o volume de débito e outros títulos emitidos em mercados de capital domésticos e/ou internacionais, incluindo regulamentos, maior utilização de tecnologias que tenham o potencial de intensificar a concorrência e acelerar a interrupção e a desintermediação na indústria de serviços financeiros, bem como o número de emissões de títulos sem classificações ou títulos que são classificados ou avaliados por entidades não tradicionais; o nível de atividades de fusão e aquisição nos EUA e em outros países; a eficácia incerta e as possíveis consequências colaterais das ações dos governos dos EUA e de outros países que afetem os mercados de crédito, o comércio internacional e a política econômica, incluindo aquelas relacionadas a tarifas, acordos fiscais e barreiras comerciais; o impacto da retirada da MIS de suas classificações de crédito em países ou entidades dentro dos países e o impacto da Moody's de não mais conduzir operações comerciais em países onde a instabilidade política justifique tais ações; preocupações no mercado que afetem nossa credibilidade ou que, de outra forma, afetem as percepções do mercado sobre a integridade ou a utilidade das classificações de agências de crédito independentes; a introdução ou o desenvolvimento de tecnologias e produtos concorrentes e/ou emergentes; pressão de preços por parte de concorrentes e/ou clientes; o nível de sucesso no desenvolvimento de novos produtos e expansão global; o impacto da regulamentação como uma NRSRO, o potencial de novas legislações e regulamentações federais, estaduais e locais nos EUA; o potencial de aumento da concorrência e regulamentação nas jurisdições onde operamos, incluindo a UE; exposição a litígios relacionados às nossas opiniões de classificação, como também qualquer outro litígio, processos governamentais e regulatórios, investigações e inquéritos aos quais a Moody’s possa estar sujeita de tempos em tempos; disposições na legislação dos EUA que modifiquem os padrões de alegação e regulamentos da UE que modifiquem os padrões de responsabilidade aplicáveis às agências de classificação de crédito de maneira adversa às agências de classificação de crédito; disposições dos regulamentos da UE que imponham requisitos processuais e substanciais adicionais sobre a precificação de serviços e a expansão do escopo de supervisão de forma a incluir classificações não pertencentesàUE usadas para fins regulatórios; incerteza quanto ao futuro relacionamento entre os EUA e a China; a possível perda de funcionários essenciais e o impacto do ambiente global de trabalho; falhas ou mau funcionamento das nossas operações e infraestrutura; vulnerabilidades a ameaças cibernéticas ou outras preocupações de segurança cibernética; o momento e a eficácia de quaisquer programas de reestruturação; volatilidade cambial e de moeda estrangeira; o resultado de qualquer revisão das iniciativas globais de planejamento tributário da Moody’s pelas autoridades fiscais; exposição a possíveis sanções criminais ou recursos civis se a Moody’s não cumprir com leis e regulamentos estrangeiros e dos EUA aplicáveis nas jurisdições onde opera, incluindo leis de proteção de dados e privacidade, leis de sanções, leis anticorrupção e leis locais que proíbam pagamentos corruptos a funcionários governamentais; o impacto de fusões, aquisições ou outras combinações empresariais e a capacidade da Moody’s de integrar com sucesso os negócios adquiridos; o nível de fluxos de caixa futuros; os níveis de investimentos de capital; e uma diminuição na demanda por ferramentas de gestão de risco de crédito pelas instituições financeiras. Esses fatores, riscos e incertezas, como também outros riscos e incertezas que possam causar uma diferença substancial entre os resultados reais da Moody’s e aqueles contemplados, expressos, projetados, antecipados ou implícitos nas declarações prospectivas, estão descritos em maior detalhe na seção “Fatores de Risco” na Parte I, Item 1A do relatório anual da Moody’s no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023 e em outros documentos apresentados pela empresaàSEC ou em materiais incorporados neste ou naquele documento. Acionistas e investidores são alertados de que a ocorrência de qualquer um desses fatores, riscos e incertezas pode causar uma diferença substancial entre os resultados reais da empresa e aqueles contemplados, expressos, projetados, antecipados ou implícitos nas declarações prospectivas, o que pode ter um efeito substancial e adverso nos negócios, nos resultados operacionais e na condição financeira da empresa. Novos fatores podem surgir de tempos em tempos, e não é possível para a empresa prever novos fatores, nem pode a empresa avaliar o efeito potencial de quaisquer novos fatores sobre ela. As declarações prospectivas e outras declarações neste comunicado também podem abordar nosso progresso, nossos planos e nossos objetivos de responsabilidade corporativa (incluindo questões de sustentabilidade e ambientais), e a inclusão dessas declarações não indica que esses conteúdos sejam necessariamente materiais para os investidores ou exigidos para divulgação nos documentos da empresa apresentadosàComissão de Valores Mobiliários. Além disso, declarações relacionadasàsustentabilidade, passadas, atuais e prospectivas, podem ser baseadas em padrões para medir o progresso que ainda estão se desenvolvendo, controles e processos internos que continuam evoluindo e suposições que estão sujeitas a mudanças no futuro.

