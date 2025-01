CES - Zepp Health Corporation (NYSE: ZEPP), líder mundial em tecnologia de saúde e dispositivos portáteis inteligentes, sente o prazer de anunciar sua participação nos eventos de mídia CES Pepcom e ShowStoppers. Estas plataformas exclusivas irão revelar os mais recentes dispositivos portáteis inteligentes e avanços em tecnologia de saúde da Zepp Health, projetados para capacitar pessoas a levar vidas mais saudáveis ??e equilibradas.

A missão da Zepp Health é capacitar as pessoas com ferramentas inteligentes de saúde que os ajudam a assumir o controle de seu bem-estar. Seus produtos inovadores integram condicionamento físico, nutrição, saúde, produtividade e bem-estar geral para satisfazer as demandas dos estilos de vida modernos. Com milhões de usuários em mais de 90 países, a Zepp Health combina tecnologia avançada e um ecossistema robusto para aprimorar sua marca de condicionamento físico e bem-estar, Amazfit, e sua marca de soluções auditivas, Zepp Clarity.

Desde a monitoração do estado físico e sono até informações nutricionais através da Amazfit e soluções auditivas avançadas com a Zepp Clarity, a Zepp Health oferece suporte a cada passo da jornada da vida, ajudando as pessoas a obterem equilíbrio e realização. Futuras inovações, como conectividade perfeita entre aparelhos auditivos Zepp Clarity e relógios inteligentes Amazfit via Zepp OS, irão oferecer integração incomparável para uma experiência de bem-estar holística.

O que a Zepp Health irá apresentar?

1. Série de relógios inteligentes Amazfit Active 2: O relógio inteligente para todos os dias - O companheiro perfeito para entusiastas do fitness e multitarefas, esta série oferece:

Zepp Coach™ : Planos de condicionamento físico personalizados e orientados por IA, adaptados a metas individuais.

: Planos de condicionamento físico personalizados e orientados por IA, adaptados a metas individuais. Zepp Flow™ : Um poderoso assistente de voz para interação e controle sem esforço.

: Um poderoso assistente de voz para interação e controle sem esforço. Mais de 160 modos esportivos, bateria de longa duração e opções de design com alta qualidade para todos os estilos de vida.

2. Protótipo Amazfit V1TAL: Seu nutricionista pessoal e companheiro de estilo de vida - Ao revolucionar o gerenciamento de dietas e a melhoria do estilo de vida, o Amazfit V1TAL (se pronuncia "Amaz-fit Vee-TAL") apresenta:

Rastreamento nutricional avançado : Análise de refeições em tempo real mediante sensores automatizados e recomendações dietéticas personalizadas.

: Análise de refeições em tempo real mediante sensores automatizados e recomendações dietéticas personalizadas. Captura de vídeo de alta definição : Com uso no corpo ou na mesa para registrar momentos especiais da vida.

: Com uso no corpo ou na mesa para registrar momentos especiais da vida. Assistente com tecnologia de IA : Aumenta a produtividade e o bem-estar, enquanto mantém os usuários conectados.

: Aumenta a produtividade e o bem-estar, enquanto mantém os usuários conectados. Integração do ecossistema Zepp: Sincroniza perfeitamente com o aplicativo Zepp para monitoração holística de condicionamento físico, sono e nutrição.

Quando lançado, o V1TAL será integrado ao recurso Food Log do Zepp App, que permite análise de refeições em tempo real com uma foto simples e proporciona informações nutricionais personalizadas.

3. Aplicativo Zepp reformulado - O renovado Zepp App 9 agora inclui:

Zepp Coach™ : Monitoração inteligente de condicionamento físico e recomendações de recuperação.

: Monitoração inteligente de condicionamento físico e recomendações de recuperação. Zepp Aura : Monitoração do sono orientada por IA e relatórios de bem-estar personalizados.

: Monitoração do sono orientada por IA e relatórios de bem-estar personalizados. Food Log: Análise instantânea de refeições para obter informações nutricionais, complementando os recursos do Amazfit V1TAL.

4. Soluções de saúde feminina com tecnologia Wild.AI - Em cooperação com a Wild.AI, os dispositivos Amazfit Active agora oferecem:

Informações personalizadas sobre saúde e condicionamento físico para ciclos hormonais exclusivos das mulheres.

Recomendações personalizadas de recuperação e fitness, abordando a lacuna de gênero na tecnologia da saúde.

5. Zepp Clarity Pixie: Aparelhos auditivos quase invisíveis - Abordando a epidemia mundial de perda auditiva, a Zepp Clarity Pixie oferece:

Clareza de som perfeita para experiências auditivas superiores.

para experiências auditivas superiores. Um design elegante e quase invisível para conforto e confiança.

Recursos para manter os usuários conectados e melhorar a qualidade de vida.

Detalhes do evento

Experimente estas inovações em primeira mão:

Pepcom : 6 de janeiro, das 18h às 22h, Caesars Palace.

: 6 de janeiro, das 18h às 22h, Caesars Palace. CES ShowStoppers: 7 de janeiro, 18h às 22h, Bellagio.

Estes eventos oferecem aos profissionais de mídia a oportunidade de explorar as soluções integradas da Zepp Health para condicionamento físico, sono, nutrição, audição e produtividade, que criam um ecossistema de bem-estar abrangente.

Por que a Zepp Health?

A Zepp Health enfrenta desafios cruciais de saúde em todo o mundo:

1,4 bilhões de adultos em risco de doenças crônicas devidoàinatividade física.

de adultos em risco de doenças crônicas devidoàinatividade física. 62% dos adultos têm sono inadequado.

dos adultos têm sono inadequado. 2,5 bilhões de pessoas são previstas que irão sofrer perda auditiva até 2050.

Inspirado em seu lema, "Empoderando a saúde, inspirando alegria", a Zepp Health continua criando soluções de bem-estar acessíveis, personalizadas e transformadoras.

Sobre a Zepp Health

A Zepp Health (NYSE: ZEPP), líder mundial em tecnologia de saúde e dispositivos portáteis inteligentes, capacita os usuários a viverem suas vidas mais saudáveis, ao otimizar suas jornadas de saúde, condicionamento físico e bem-estar através de suas principais marcas de consumo, Amazfit, Zepp Clarity e Zepp Aura. Impulsionada por sua plataforma patenteada de monitoração de saúde Zepp Digital, que inclui o Zepp OS, chips de IA, sensores biométricos e algoritmos de dados, ela fornece informações e orientações acionáveis ??24 horas por dia, 7 dias por semana, baseadas na nuvem para ajudar os usuários a alcançar suas metas de bem-estar. Até o momento, a Zepp Health enviou mais de 200 milhões de unidades e seus produtos estão disponíveis em mais de 90 países. Fundada em 2013, a Zepp Health tem mais de 1.000 funcionários e escritórios nas regiões das Américas, EMEA e APAC. Para mais informações, acesse www.zepp.com.

