A GlobalLogic Inc., uma empresa do Grupo Hitachi e líder em Engenharia Digital, anunciou hoje que o Diretor Comercial (CBO) e Chefe de Indústrias Globais da GlobalLogic, Srinivas (Srini) Shankar, foi designado seu novo Presidente e Diretor Executivo, com vigência a partir de 3 de fevereiro de 2025. Srini irá suceder Nitesh Banga, que decidiu deixar o cargo para buscar novas oportunidades fora da Hitachi e da GlobalLogic.

Nitesh se uniuàGlobalLogic em junho de 2018. Sua liderança e experiência ajudaram a GlobalLogic a obter um crescimento orgânico e inorgânico significativo, expandir as ofertas, capacidades e presença da organização, além de evoluir como líder mundial em Engenharia Digital Baseada em Design. Nitesh também desempenhou um importante papel na aquisição da GlobalLogic pela Hitachi e tem sido fundamental para o sucesso contínuo da sinergia entre a GlobalLogic e a Hitachi, incluindo a expansão dos negócios da GlobalLogic no Japão.

"Estou orgulhoso do crescimento significativo que alcançamos, do impacto proposital que projetamos para nossos clientes e seus consumidores, e da transformação digital que entregamos na Hitachi durante minha gestão", disse Nitesh. "Estou confiante de que a enorme liderança e experiência de Srini irão orientar a GlobalLogic pela próxima onda de crescimento, ajudando nossos clientes a se transformar em empresas inteligentes e responsáveis."

Srini, que irá atuar como novo Presidente e Diretor Executivo, traz quase três décadas de liderança visionária de crescimento transformacional, inovação em serviços de tecnologia e satisfação excepcional do cliente, demonstrando sua liderança estratégica e orientada a resultados. Desde que ingressou na GlobalLogic em 2023, Srini atuou como Diretor de Negócios e Chefe de Indústrias Globais, acelerou o crescimento nas principais unidades de negócios da indústria da GlobalLogic, liderou o desenvolvimento e a implementação da futura estratégia de entrada no mercado da empresa e expandiu as capacidades verticais da indústria. Antes da GlobalLogic, Srini ocupou cargos de liderança importantes na Cognizant e na Infosys, desempenhando papéis essenciais na expansão da presença de mercado e na obtenção de crescimento sustentado.

Para saber mais sobre a experiência e a formação profissional de Srini Shankar, acesse: https://www.globallogic.com/about/leadership/srinivas-srini-shankar/

"Estou honrado em liderar a GlobalLogic e nossos colegas inovadores e apaixonados, projetando e desenvolvendo produtos e serviços digitais notáveis, os quais ?criam um impacto positivo para a sociedade e o planeta", disse Srini. "O futuro pela frente é promissor, pois ajudamos os clientes a se tornar empresas inteligentes e responsáveis, e possibilitamos a carta de Inovação Social da Hitachi mediante nossas capacidades diferenciadas, comprometimento e paixão por impacto da engenharia."

"Gostaria de dar as boas-vindasàSrini Shankar pela designação como novo líder da GlobalLogic, para impulsionar sua próxima fase de crescimento", disse Keiji Kojima, Presidente e Diretor Executivo da Hitachi, Ltd. "Espero que o impressionante histórico de sucesso e a ampla experiência de Srini levem a GlobalLogic a um maior crescimento e acelerem a transformação da Hitachi em uma empresa centrada no setor digital. Nitesh tem sido essencial para promover a cooperação inovadora com a Hitachi e impulsionar um crescimento notável na GlobalLogic. Desejamos a ele sucesso contínuo em seu próximo capítulo."

"Srini Shankar foi crucial para atingir a expansão dos negócios e impulsionar o futuro crescimento sustentável para a GlobalLogic ao aperfeiçoar estratégias centradas no cliente, aproveitando sua vasta experiência no setor. Ele também trabalhou ativamente na criação de sinergias em cooperação com o setor de OT da Hitachi", disse Toshiaki Tokunaga, Vice-Presidente Executivo e Diretor Executivo da Hitachi, Ltd. "Estou confiante de que sua liderança será fundamental para promover a relevância estratégica da GlobalLogic, desempenhando um papel de destaque na aceleração do crescimento sustentável mundial do Grupo Hitachi e na concretização da "True One Hitachi" com o setor digital em seu núcleo. Também gostaria de agradecer a Nitesh por suas grandes contribuições ao longo dos anos na Hitachi e na GlobalLogic, bem como desejar a ele o melhor em seus futuros empreendimentos."

Sobre a GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) é líder em engenharia digital. Ajudamos marcas em todo o mundo a projetar e construir produtos, plataformas e experiências digitais inovadores para o mundo moderno. Ao integrar design de experiência, engenharia complexa e conhecimento de dados, ajudamos nossos clientes a imaginar o que é possível e acelerar sua transição para os negócios digitais do amanhã. Com sede no Vale do Silício, a GlobalLogic opera estúdios de design e centros de engenharia ao redor do mundo, estendendo nossa profunda experiência a clientes nos setores automotivo, de comunicações, serviços financeiros, saúde e ciências biológicas, fabricação, mídia e entretenimento, semicondutores e tecnologia. A GlobalLogic é uma empresa do Grupo Hitachi que opera sob a Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), a qual contribui para uma sociedade sustentável com maior qualidade de vida, impulsionando a inovação através de dados e tecnologia como o Social Innovation Business (empreendimento em Inovação Social).

