The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) anunciou hoje que Ronald S. Lauder deixará seu cargo no Conselho de Administração da Empresa, com efeito imediato. Pelo acordo entre os acionistas da família Lauder e a Empresa, o Sr. Lauder tem o direito de indicar dois membros para o Conselho. Jane Lauder, sua filha, seguirá ocupando sua posição atual, enquanto ele indicou Eric Zinterhofer, seu genro e marido de Aerin Lauder, como o segundo representante. Com a aposentadoria do Sr. Lauder e a nomeação do Sr. Zinterhofer, o Conselho elegeu o novo membro com efeito imediato. O Sr. Lauder permanecerá como Presidente da Clinique Laboratories, LLC.

Com ampla experiência em finanças, investimentos e negócios internacionais, o Sr. Zinterhofer passa a integrar o Conselho. Ele é atualmente Sócio Fundador da Searchlight Capital Partners, onde faz parte dos Comitês de Investimento, Operações e Avaliação, e compartilha a liderança das atividades da firma com outros dois sócios fundadores. Ele também faz parte dos conselhos de diversas empresas do portfólio da Searchlight, incluindo Care Advantage, Hemisphere, Liberty Latin America e TelevisaUnivision, além de ser Presidente do Conselho da Charter Communications. Antes de cofundar a Searchlight, ele atuou como sócio sênior da Apollo Management, em Nova York. O Sr. Zinterhofer é formado com distinção em Economia e História Europeia pela Universidade da Pensilvânia e possui um MBA pela Harvard Business School.

O Sr. Lauder ingressou na empresa em 1964 e assumiu diversas funções ao longo de sua carreira. Ele integrou o Conselho de Administração da Empresa de 1968 a 1986, de 1988 a julho de 2009 e, mais recentemente, de 2016 até sua atual aposentadoria.

"Como membro da família Lauder e Diretor no Conselho, Ronald tem sido um defensor incansável da The Estée Lauder Companies, dos nossos colaboradores e nossas marcas. Sua dedicação e visão estratégica foram fundamentais para construir uma base sólida para nossa empresa. Em nome da organização, quero expressar minha sincera gratidão por seu notável serviço e liderança", disse William P. Lauder, Presidente do Conselho. Ele continuou: "também gostaria de dar as boas-vindas a Eric ao Conselho. Como membro da família, Eric continuará defendendo os valores centrais da nossa empresa, ao mesmo tempo que trará uma perspectiva renovada neste momento decisivo. Estamos confiantes de que a vasta experiência de Eric em governança, sua visão estratégica e seu conhecimento do setor serão valiosos para a empresa e impulsionarão nossos planos de crescimento de longo prazo".

A respeito dessa transição, Ronald Lauder afirmou: "serviràThe Estée Lauder Companies por mais de cinco décadas tem sido uma honra e um privilégio imensos. Embora esteja deixando minha posição no Conselho, continuo comprometido em apoiar esta incrível empresa, a próxima geração de líderes da família Lauder e o legado de nossa família. Tenho plena confiança de que a experiência e a visão de Eric contribuirão significativamente para os objetivos de longo prazo da empresa e para seus planos de retomada do crescimento, sempre preservando os valores que fundamentam nosso trabalho".

"Durante seus mais de 50 anos de contribuições para a The Estée Lauder Companies, incluindo seu cargo no Conselho, Ronald ajudou a construir uma base de excelência. Embora sua presença no Conselho fará falta, Eric é uma escolha excepcional como seu indicado. Em nome dos meus colegas diretores, agradeço a Ronald por sua liderança e inúmeras contribuições e dou as boas-vindas a Eric ao Conselho", disse Richard F. Zannino, diretor independente líder da empresa.

Além de suas atividades na The Estée Lauder Companies, o Sr. Lauder atuou como Secretário Adjunto de Defesa para Assuntos Europeus e da OTAN entre 1983 e 1986. De 1986 a 1987, ele foi Embaixador dos Estados Unidos na Áustria. O Sr. Lauder é Presidente Honorário do Conselho de Curadores do Museu de Arte Moderna e Presidente da Neue Galerie. Ele também é Presidente do Conselho de Governadores do Instituto Joseph H. Lauder de Gestão e Estudos Internacionais da Wharton School na Universidade da Pensilvânia, além de cofundador e copresidente da Alzheimer's Drug Discovery Foundation.

