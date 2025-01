Andersen Global fortalece ainda mais sua plataforma no norte da Europa quando a Collegium Advisors, uma antiga empresa colaboradora com sede em Roterdã, se torna uma empresa membro e adota a marca Andersen.

A Andersen nos Países Baixos oferece um conjunto abrangente de serviços de consultoria e avaliação empresarial, incluindo consultoria de fusões e aquisições do lado da venda, suporte de aquisição, auditoria jurídica-financeira, reestruturação corporativa e consultoria imobiliária. A empresa, que conta com a liderança do sócio-gerente Joachim Schulz, é especializada em consultoria de transações, avaliações para contabilidade, conformidade estatutária e tributária, litígios corporativos e consultoria estratégica.

“Nossa empresa está profundamente empenhada em colocar as necessidades dos clientes acima de tudo”, disse Joachim. “Trabalhando com as empresas associadas e colaboradoras da Andersen Global, pretendemos expandir nossa capacidade para oferecer serviços integrados de alta qualidade e soluções transfronteiriças que nos permitirão apoiar melhor os nossos clientes em suas necessidades de negócios.”

Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen, acrescentou: “Estamos muito felizes em dar as boas-vindasàAndersen nos Países Baixos como uma empresa membro, marcando um passo importante na expansão de nossa plataforma global no Norte da Europa. Com sua expertise especializada e foco na colaboração, a empresa desempenhará um papel essencial para ajudar os clientes a alcançarem seus objetivos, tanto local quanto globalmente”.

A Andersen Global é uma associação internacional de escritórios membros legalmente separados e independentes, composta por profissionais da área tributária, jurídica e de avaliação em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pelo escritório membro dos EUA, o Andersen Tax LLC, a Andersen Global agora conta com mais de 18.000 profissionais em todo o mundo e uma presença em mais de 500 localidades através de seus escritórios membros e empresas colaboradoras.

