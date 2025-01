A UPS (NYSE: UPS) anunciou hoje que concluiu a aquisição da Frigo-Trans e de sua empresa irmã BPL, que fornecem soluções complexas de logística para o setor de saúde, líderes do setor, em toda a Europa.

As aquisições aprimoram ainda mais os recursos de ponta a ponta disponíveis para os clientes da UPS Healthcare, que precisam cada vez mais de soluções de logística com temperatura controlada e tempo crítico em todas as partes do mundo. A rede da Frigo-Trans inclui armazenamento com controle de temperatura que vai desde a criopreservação (-196 °C) até a temperatura ambiente (+15 a +25 °C), como também o transporte pan-europeu da cadeia fria. Isso, combinado com as soluções logísticas trazidas pelas capacidades de encaminhamento de frete em tempo crítico da BPL, aprimora ainda mais as soluções UPS Healthcare para os clientes na Europa.

Para informações adicionais sobre as inovações da UPS e as soluções voltadas para o cliente, acesse about.ups.com.

Sobre a UPS

A UPS (NYSE: UPS) é uma das maiores empresas do mundo, com receita de US$ 91,0 bilhões em 2023, e fornece um amplo conjunto de soluções logísticas integradas para clientes em mais de 200 países e territórios. Com foco em sua declaração de propósito, “Movendo nosso mundo para frente, entregando o que importa”, os cerca de 500.000 funcionários da empresa adotam uma estratégia que é simplesmente enunciada e executada de maneira poderosa: O cliente em primeiro lugar. Liderada por pessoas. Impulsionada pela inovação. A UPS está comprometida em reduzir seu impacto no meio ambiente e apoiar as comunidades que servimos ao redor do mundo. Mais informações podem ser encontradas em www.ups.com, about.ups.com e www.investors.ups.com.

Sobre a UPS Healthcare

A UPS Healthcare oferece uma experiência inigualável em logística de saúde para seus clientes em todas as partes do mundo. A UPS Healthcare tem 17 milhões de pés quadrados de espaço de distribuição de produtos de saúde em conformidade com cGMP e GDP globalmente. Os serviços incluem gerenciamento de estoque, embalagem e remessa de cadeia fria, armazenamento e atendimento de dispositivos médicos e logística de laboratório e ensaios clínicos. A infraestrutura global da UPS Healthcare, o serviço de visibilidade UPS® Premier, a tecnologia de rastreamento e acompanhamento e o sistema de qualidade global são adequados para atender às complexas demandas de logística atuais dos setores farmacêutico, de dispositivos médicos e de diagnóstico laboratorial. Visite Healthcare.ups.com para informações adicionais.

Sobre a Frigo-Trans

A Frigo-Trans oferece uma solução completa de armazenagem e transporte para clientes dos setores farmacêutico e biotecnológico. A empresa realiza isso por meio de instalações de distribuição de primeira linha e de uma rede de transporte refrigerado Pan-Europeia voltada para farmácias. Outros serviços de valor agregado incluem, entre outros, embalagens, manuseio e gestão de inventário. Com sede em Fußgönheim, Alemanha, a rede da Frigo-Trans se estende por todos os países da Europa.

Sobre a BPL

A BPL oferece gerenciamento de transporte individual para remessas em conformidade com o GDP de produtos críticos em termos de tempo e temperatura. A BPL gerencia uma rede de alta qualidade de transportadoras de frete aéreo e marítimo, juntamente com desembaraço aduaneiro para atender às necessidades complexas e transfronteiriças dos clientes. A BPL prioriza atender clientes biofarmacêuticos com requisitos especiais de temperatura, qualidade e velocidade. A BPL tem sede em Duesseldorf, Alemanha.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250108773049/pt/

Assessoria de Imprensa da UPS

pr@ups.com