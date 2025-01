You Saúde encerra 2024 com reestruturação e expansão

A You Saúde encerra 2024 com boas perspectivas, após superar um ano marcado por intensos desafios, incluindo problemas comerciais, revisão de contratos e uma reformulação completa de sua operação. As mudanças estratégicas realizadas ao longo do ano contribuíram para o futuro da operadora.

Ele acrescenta que os esforços em reequilibrar a operação foram essenciais para a saúde financeira e operacional do plano. “Focamos nossa retomada no estado de Minas Gerais, priorizando as praças da Grande Belo Horizonte e o Triângulo Mineiro. Podemos dizer que a maior parte das alterações necessárias já foi realizada e acreditamos que nossa operação se encontra muito mais saudável e duradoura. No momento, estamos expandindo para as praças de Patos de Minas, Congonhas e Montes Claros, em um crescimento ordenado que nos permita atingir escalas favoráveis”, destaca o executivo.

Além da expansão geográfica, a You Saúde investiu em melhorias no atendimento e processos resolutivos, garantindo benefícios tanto para prestadores quanto para usuários. "Esperamos que muitos novos clientes possam aderir à You Saúde em 2025 e se beneficiar de um atendimento humanizado, uma rede credenciada eficiente e um compromisso com a vida e um acolhimento cada dia mais qualificado", complementa Dilascio.

A operadora segue trabalhando em conjunto com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para finalizar os ajustes necessários e prevê um próximo ano de prosperidade e fortalecimento.

