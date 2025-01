(CES 2025) – A Razer™, marca líder mundial em lifestyle para gamers, apresentou hoje na CES 2025 uma linha de soluções de alto desempenho para gaming e conceitos tecnológicos visionários de tirar o fôlego.

Marcando um momento crucial na evolução da tecnologia do setor, a combinação perfeita de alto desempenho com design intuitivo prevê um futuro em que o gaming não será apenas uma atividade, mas uma experiência totalmente imersiva.

Os destaques deste ano são:

Razer Blade 16 – Com base em uma trajetória de mais de uma década de design de laptops ultrafinos e de alto desempenho para gaming, o novo Razer Blade 16 tem apenas 0,59 polegada de espessura e inclui uma GPU para laptop NVIDIA GeForce RTX 5090 e processadores AMD Ryzen 9 AI.

Project Arielle – A primeira cadeira em malha para gaming da Razer com aquecimento e resfriamento do mundo. Criada com base na estrutura da premiada cadeira em malha para gaming Razer Fujin Pro, esta cadeira conceitual revoluciona o conforto com um inovador sistema de ventilador sem lâminas para resfriamento e aquecimento sob demanda.

Project AVA (conceito futuro) – O mais moderno copiloto de gaming com IA que promete fornecer insights em tempo real de treinadores de esports, além de otimizações personalizadas de hardware para desempenho máximo. Mantenha-se totalmente imerso no desafio com este guia de gaming com IA que sabe tudo e que se baseia na sabedoria e na base de conhecimento da comunidade.

Razer Aether Standing Light Bars – A mais nova inclusão da Razer ao Aether Game Room apresenta uma iluminação dupla reversível frontal e traseira para configurações de PC que aprofunda a experiência imersiva de gaming RGB.

Razer Monitor Stand Chroma – O suporte ergonômico e elegante com iluminação Razer Chroma RGB e opções essenciais de conectividade se integra perfeitamente a qualquer ambiente profissional ou de batalha de gaming.

Razer Handheld Dock Chroma – Estabelecendo novos padrões em conectividade de dispositivos portáteis e móveis de gaming, este dock 6 em 1 compacto e versátil transforma dispositivos móveis, como telefones, tablets ou dispositivos portáteis, em poderosos consoles de gaming com uma sólida conexão gigabit ethernet e ofertas de portas expandidas.

Razer HyperBoost (novo recurso para o Razer Laptop Cooling Pad) – Nova tecnologia que melhora o desempenho do laptop Razer Blade quando usado em conjunto com o Razer Laptop Cooling Pad. Este recurso inovador eleva os limites de potência do sistema além das configurações de fábrica, utilizando tecnologias avançadas de resfriamento para melhorar o desempenho.

Razer PC Remote Play (novo recurso para o Razer Kishi Ultra) – Transforma dispositivos móveis em máquinas de gaming de alto nível. Transmita os jogos em máxima resolução diretamente dos PCs por meio do aplicativo Razer Nexus sem assinatura, otimizado com o Razer Sensa™ HD Haptics em dispositivos Android para obter um feedback tátil que melhora cada momento do jogo.

Razer Iskur V2 X – Oferecendo os principais recursos da premiada Razer Iskur V2 a um preço acessível, a Razer Iskur V2 X é uma cadeira essencial para gaming que possui um arco lombar integrado, almofadas de espuma de alta densidade com contornos e reclinação de 152 graus.

O Razer Immersive Ecosystem – Eleve a imersão no jogo com a próxima geração do Razer Chroma RGB, que traz a iluminação interativa de uma configuração de desktop 2D para um espaço 3D. Emparelhe com o Razer Sensa™ HD Haptics e o THX Spatial Audio para uma experiência de gaming ainda melhor com háptica HD multidirecional e imersão de som surround.

Para mais detalhes sobre a linha Razer na CES 2025 e para experimentar essas inovações em primeira mão, visite a Razer no The Venetian | Bellini Ballroom | 2101 e 2102 ou leia o comunicadoàimprensa completo (em inglês) aqui.

SOBRE A RAZER

