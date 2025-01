A Laserfiche, uma plataforma empresarial líder que ajuda as organizações a gerenciar seus conteúdos e fluxos de trabalho mais críticos, foi posicionada como líder no Quadrante Mágico de 2024 para Gerenciamento de documentos. A Laserfiche foi reconhecida pela Gartner com base na sua visão integral e capacidade de execução.

“Estamos entusiasmados por sermos nomeados líderes no novo relatório de gerenciamento de documentos, além de termos sido reconhecidos como Gartner Peer Insights Customers’ Choice no início deste ano”, disse Thomas Phelps, CIO e vice-presidente sênior de Estratégia Corporativa da Laserfiche. “Com clientes no mundo todo usando a Laserfiche para gerenciar seu conteúdo e escalar seus negócios, estamos incansavelmente focados na inovação de produtos e em uma excelente experiência do cliente.”

No relatório do Quadrante Mágico de 2024 para Gerenciamento de documentos, a Laserfiche foi posicionada maisàdireita no que se refereàAbrangência da visão no quadrante de Líderes.

“A cidade de Los Angeles é uma das principais cidades digitais dos EUA, uma prova do nosso compromisso de prestar serviços digitalmente avançados aos nossos eleitores”, afirmou Ted Ross, CIO de Los Angeles. “As parcerias com os principais fornecedores de tecnologia, como a Laserfiche, apoiam nossa visão de transformação digital contínua e nos permitem oferecer a melhor experiência governamental possível para todos os habitantes de Los Angeles.”

“A Universidade Estadual da Califórnia é o maior sistema universitário público de quatro anos do país, com 23 campi e mais de 470 mil alunos”, explicou Ed Clark, CIO do Gabinete do Chanceler da Universidade Estadual da Califórnia. “A Laserfiche tem sido fundamental para o nosso foco em eficiência e inovação em áreas como a gestão de contratos.”

Gerenciamento de dados não estruturados e potencialização de fluxos de trabalho centrados no conteúdo

Estima-se que entre 70 e 80% dos dados do mundo não são estruturados. A Laserfiche ajuda as organizações a gerenciar seus silos de dados e fornece uma plataforma corporativa para automação de fluxo de trabalho, governança de informações e gerenciamento de registros.

Com a Laserfiche, as organizações podem tirar proveito dos principais recursos do produto para:

Otimizar fluxos de trabalho e processos de negócios: com o Laserfiche Workflow, as organizações podem automatizar processos centrados em conteúdo e integrá-los a aplicativos corporativos.

com o Laserfiche Workflow, as organizações podem automatizar processos centrados em conteúdo e integrá-los a aplicativos corporativos. Acelerar a produtividade humana: as organizações podem aumentar a produtividade por meio de modelos de soluções, ferramentas de IA generativa e outros serviços inteligentes.

as organizações podem aumentar a produtividade por meio de modelos de soluções, ferramentas de IA generativa e outros serviços inteligentes. Aplicar a governança de informações: para ajudar a atender aos crescentes requisitos regulamentares para armazenar e manipular dados confidenciais, a Laserfiche fornece ferramentas de segurança robustas para compartilhamento de conteúdo, auditoria de atividades de usuários e gerenciamento de registros.

Criação de valor empresarial com um software que as pessoas adoram usar

O Gartner® Peer Insights™ captura a experiência do cliente com classificações e avaliações verificadas pela Gartner. A partir de 11 de novembro de 2024, as avaliações da Laserfiche incluem o seguinte:

“Nós adoramos a Laserfiche. É muito mais fácil de usar do que a nossa solução anterior e é muito mais escalável para o nosso porte.” – Gerente de sistemas centrais de TI, setor bancário [ler a análise completa]

“Eu AMO a Laserfiche!!! Ainda estou começando a entender seus recursos, mas estou impressionado com a quantidade de áreas de nossas funções de negócios que ela pode atingir e melhorar.” – CFO, setor de educação [ler a análise completa]

“Desde a automação de processos de negócios até o gerenciamento geral de registros, esse software tem sido um salva-vidas para o departamento de educação do nosso condado. O produto é robusto, escalável e inovador.” – Diretor executivo de RH e Administração de Empresas [ler a análise completa]

“A Laserfiche é uma solução de formulários incrivelmente robusta que nos permite fornecer processos automatizados inovadores e melhorar os processos de negócios existentes. Estamos entusiasmados com o produto.” – Gerente de TI, setor de saúde e biotecnologia [ler a análise completa]

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche é uma plataforma empresarial líder em gerenciamento de documentos e automação de fluxo de trabalho centrado no conteúdo. Por meio de fluxos de trabalho dimensionáveis, formulários, modelos sem código e captura habilitada para IA, a plataforma Laserfiche® acelera a forma como os negócios são feitos.

A Laserfiche foi pioneira no escritório sem papel com o gerenciamento de conteúdo empresarial. Hoje, a abordagem de desenvolvimento da Laserfiche, que prioriza a nuvem, incorpora inovações em aprendizado de máquina e IA para permitir que as organizações em todo o mundo se transformem em empresas digitais. Clientes de todos os setores – incluindo governo, educação, serviços financeiros, saúde e manufatura – usam a Laserfiche para aumentar a produtividade, escalar seus negócios e oferecer experiências de cliente com prioridade digital.

Os funcionários da Laserfiche estão comprometidos com a visão da empresa de capacitar os clientes e inspirar as pessoas a reimaginar como a tecnologia pode transformar vidas.

