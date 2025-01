A Pharma Logistics, LLC e a Rx Reverse Distributors, Inc., duas líderes na indústria de distribuição reversa farmacêutica, têm o prazer de anunciar que uniram forças, combinando suas experiências, recursos e visão compartilhada para oferecer valor incomparável aos clientes. Esta colaboração marca um novo capítulo no setor com a oferta de serviço aprimorado, tecnologia inovadora e um compromisso inabalável com a conformidade.

“Este é um momento de transformação para ambas as empresas”, disse David A. Hargraves, CEO da Pharma Logistics. “Juntas, somos agora a principal força na indústria farmacêutica de varejo. Esperamos que nossas qualidades combinadas nos permitam oferecer o melhor atendimento ao cliente, conformidade impecável e os tempos de resposta mais rápidos do setor. Acima de tudo, estamos elevando o nível do que os clientes podem esperar de seu parceiro de distribuição reversa farmacêutica.”

Brian Clemente, fundador da Rx Reverse Distributors, compartilhou sua perspectiva: “Esta colaboração representa uma oportunidade incrível para expandir o que construímos na Rx Reverse Distributors. Com a escala da Pharma Logistics e capacidade operacional líder do setor, nossos clientes agora se beneficiarão da maior instalação que atende farmácias de varejo, um portal avançado para clientes, tecnologia duplamente patenteada e um compromisso incomparável com a excelência em serviços. Juntas, vamos entregar muito mais do que antes”.

Esta parceria aprimora as ofertas ao cliente por meio de:

O melhor atendimento ao cliente: com uma experiência combinada de 48 anos no setor e a maior unidade para atender farmácias de varejo, os clientes podem contar com suporte ágil e personalizado em cada etapa.

Tecnologia avançada e visibilidade: o portal do cliente líder do setor da Pharma Logistics oferece agora recursos expandidos, proporcionando aos clientes acesso contínuo a informações em tempo real e visibilidade completa do processo de devolução.

Tempos de resposta mais rápidos: aproveitando as capacidades combinadas de logística e processamento, os clientes poderão ter acessoàeficiência incomparável e processamento rápido de devoluções.

“Nossos clientes estão na base de tudo o que fazemos”, acrescentou Hargraves. “Agradar nossos clientes e proporcionar a tranquilidade que resulta da conformidade rigorosa são as nossas prioridades. À medida que avançamos, nossa meta é exceder as expectativas dos clientes e criar experiências que vão além do que é esperado.”

Nos próximos meses, as operações da Rx Reverse Distributor serão transferidas para as instalações de última geração da Pharma Logistics em Libertyville, Illinois. Esta unidade avançada, agora a maior de seu tipo para atender as farmácias de varejo, planeja utilizar tecnologia automatizada para processar devoluções de clientes de forma confiável e precisa, posicionando a empresa para oferecer valor ainda maior aos seus clientes.

Como um negócio unificado, a Pharma Logistics e a Rx Reverse Distributors estão empenhadas em oferecer um serviço superior, antecipando as necessidades em evolução do mercado e liderando o setor para o futuro.

Sobre a Pharma Logistics

A Pharma Logistics, líder no setor de conformidade farmacêutica e distribuição reversa há quase 30 anos, opera uma unidade de última geração com sede em Libertyville, Illinois. Dedicada ao atendimento com foco no cliente, a missão da Pharma Logistic é aliviar o fardo e proporcionar retornos extraordinários aos seus clientes. Seu atendimento superior conquistou a confiança de inúmeros clientes em vários segmentos de clientes. A conformidade é o foco central do modelo de negócios da Pharma Logistics, alinhado com a meta mais ampla da indústria de aumentar a acessibilidade aos cuidados de saúde e assegurar o manuseio adequado dos produtos farmacêuticos.

Sobre a Rx Reverse Distributors

Desde sua fundação em 2005, a Rx Reverse Distributors atendeu a indústria farmacêutica com dedicação inabalávelàqualidade, satisfação do cliente e conformidade regulatória. Unir forças com a Pharma Logistics constrói sobre essa fundação, oferecendo às farmácias de varejo em todo o país uma experiência de serviço superior.

Para saber mais sobre a Pharma Logistics, ligue para 888.729.7427 ou acesse www.pharmalogistics.com.