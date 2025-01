ESG ganha força nas empresas como estratégia de valor

A pauta ESG — sigla para Ambiental, Social e Governança, em português — tem ganhado cada vez mais destaque no mundo empresarial. Segundo a pesquisa “KPMG 2024 CEO Outlook”, da KPMG International, na página 10, além de abordar a sustentabilidade e a preservação ambiental, as práticas ESG estão diretamente ligadas à criação de valor. O estudo mostra que, para 24% dos CEOs, o principal risco de não atender às expectativas nessa área é perder vantagem competitiva. O tema também influencia decisões estratégicas, com 76% dos líderes afirmando que estariam dispostos a se desfazer de uma unidade lucrativa caso ela prejudicasse a reputação da empresa.

Diante desse cenário, empresários têm adotado novas estratégias para uma comunicação mais clara sobre o tema. Segundo o mesmo relatório, na página 11, alguns CEOs globais estão ajustando a forma como comunicam seus esforços em ESG. Embora tenham mantido as mesmas estratégias nos últimos 12 meses, 69% adaptaram a linguagem e as terminologias utilizadas para atender melhor às necessidades dos stakeholders.

Ainda nesse âmbito, ações voltadas à comunidade, como a oferta de vagas de emprego e a promoção de mudanças culturais, desempenham um papel crucial na busca pela sustentabilidade. Segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), "Greening with Jobs: World Employment and Social Outlook 2018" - Verde com Empregos: Perspectivas Mundiais de Emprego e Situação Social 2018, em português – na página 3, a economia verde tem o potencial de criar milhões de empregos na América Latina e no Caribe, além de ajudar a reduzir os custos trabalhistas associados a problemas ambientais.

Segundo Daniel Maximilian Da Costa, fundador e CEO do Latin American Quality Institute (LAQI), buscar a sustentabilidade e a qualidade é crucial para as empresas que querem se destacar no mercado global e atender à crescente demanda por responsabilidade ambiental e social. Ele destaca que adotar práticas sustentáveis não apenas contribui para a preservação dos recursos naturais e o bem-estar social, mas também fortalece a reputação da empresa, projetando-a como uma organização ética e responsável.

"É comum que as empresas vejam questões como mudança climática e biodiversidade como obrigações extras, mas esses temas estão transformando a dinâmica do mercado. Por isso, estar preparado, certificado e consciente dessas mudanças é essencial. Um exemplo disso é a LAQI Q-ESG Certification, que posiciona a responsabilidade total não como uma tendência, mas como um diferencial estratégico entre os líderes", conclui.