A DataXstream LLC, um aplicativo aprovado pela SAP® e parceiro nível Gold que desenvolve soluções inovadoras para vendas e distribuição do SAP, anunciou hoje a quarta versão de sua premiada plataforma OMS+, que acelera significativamente os recursos de processamento de cotações e pedidos nos ambientes SAP S/4 HANA On-Premise e SAP S/4 HANA Private Cloud.

Transações de pedidos e documentos mais rápidas

A McKinsey & Company informa que empresas que utilizam a tecnologia e a automação para suas equipes de vendas relatam um aumento de eficiência de 10-15%, que se traduz em mais tempo com os clientes e menos tempo na execução de tarefas de back-office. (Fonte: McKinsey & Company, “An unconstrained future: How generative AI could reshape B2B sales” (Um futuro sem restrições: como a IA generativa pode remodelar as vendas B2B), 16 de setembro de 2024).

Ao integrar a tecnologia de automação inteligente OMS+ IA da DataXstream na plataforma OMS+ 4, as empresas B2B serão capazes de criar e processar imediatamente pedidos a partir de e-mails, PDFs e documentos Excel com um mínimo de interferência humana, não sendo necessária nenhuma compra adicional. O modelo de IA proprietária reduzirá significativamente o tempo de entrada manual e acelerará a criação de cotações e pedidos.

Assistente de IA para maior eficiência

Um assistente de inteligência artificial está incluído nesta versão para auxiliar os representantes de vendas e de atendimento ao cliente com a recuperação rápida de informações de clientes e pedidos, reduzindo o tempo gasto em pesquisas manuais. Isto permitirá que eles se concentrem em atividades de grande valor.

Implementação mais rápida

A mais nova versão do OMS+ permite implementações mais rápidas e contínuas, o que reduz a complexidade e permite que as empresas implantem o software de forma mais eficiente e comecem a obter valor mais cedo.

Integração de Modelos de Linguagem Grandes (LLMs, Large Language Model)

A integração de Modelos de Linguagem Grandes (LLMs) agora será padrão no OMS+, proporcionando às empresas a capacidade de entenderem e processarem melhor dados não estruturados, como e-mails e PDFs, com maior precisão e velocidade. Isso agilizará muito os fluxos de trabalho e permitirá às empresas lidarem com processos complexos de vendas e pedidos de forma mais eficiente.

Correspondência automatizada de materiais

Frequentemente, há uma lacuna entre como os clientes descrevem os produtos e como eles são representados no banco de dados de uma empresa. A maioria dos programas de software exige uma correspondência exata, o que dificulta e atrasa muito o processo de pedidos, especialmente em orçamentos altos. A plataforma OMS+ 4 permite às empresas identificarem e validarem os materiais no SAP por atributos de dados registrados correspondentes com o uso do modelo de IA proprietário. A correspondência automatizada de materiais reduz o tempo de busca e garante a precisão e consistência dos dados.

Interface de usuário aprimorada

A versão mais recente do OMS+ apresenta uma interface moderna e redesenhada, com navegação intuitiva para uma melhor utilização. A interface de usuário cuidadosamente projetada também prioriza a inclusão, garantindo que a plataforma seja utilizável por todos para proporcionar uma experiência sem atritos aos usuários.

“Estou extremamente orgulhoso desta versão e estou confiante que será revolucionária para os usuários do SAP que têm que lidar com processos complexos de vendas e pedidos”, disse Tim Yates, CEO da DataXstream. “Ao incorporar a nossa tecnologia de automação inteligente e IA na plataforma OMS+, podemos oferecer uma solução inigualável no mercado atual”.

DataXstream

A DataXstream é um parceiro SAP® Gold e Endorsed App, dedicado a desenvolver soluções baseadas em tecnologias emergentes que maximizam o ROI da infraestrutura SAP® dos nossos clientes. Como membros do marketplace da SAP®, os produtos da DataXstream podem ser encontrados na SAP® Store. O OMS+ da DataXstream revolucionará a experiência de vendas e de compra dos clientes de sua empresa. www.dataxstream.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250106201155/pt/

Cailin Yates

CMO

757.345.3437

cyates@dataxstream.com