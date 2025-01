Belkin, marca líder em produtos eletrônicos de consumo há 40 anos, apresentou hoje diversos novos produtos em seus portfólios Mobile Power, Audio e Future Ventures, destacando a excelência em design da Belkin, dedicaçãoàqualidade e comprometimento em fabricar produtos de modo mais responsável. A Belkin está expondo seus produtos recém-anunciados na CES Unveiled Las Vegas, o evento oficial de mídia da CES 2025.

Construído de modo mais responsável com até 90% de materiais reciclados

Dois anos após introduzir sua transição para uso de 72-75% de materiais reciclados pós-consumo (PCR) em seus produtos, a Belkin fez a transição de mais de 359 produtos e substituiu 432 toneladas métricas de plásticos virgens por materiais PCR.

Este ano, vários dos carregadores e cabos mais populares da Belkin irão receber materiais de invólucro de produto atualizados que consistem em 85-90% de PCR, alinhados ao compromisso da empresa de encontrar formas mais responsáveis ??de fabricar produtos. Os novos acessórios serão certificados pelo Global Recycling Standard e vendidos em embalagens sem plástico. É estimado que esta iniciativa reduza as emissões de CO2-eq para estes materiais de produto em até 84,8%.

Os seguintes produtos serão os primeiros a serem enviados com a PCR de 85-90% a partir do segundo trimestre de 2025, com mais produtos a serem lançados ao longo de 2025:

Carregador de parede USB-C duplo de 45 W

Carregador de parede USB-C duplo de 65 W

Carregador de parede GaN de 70 W com pontas intercambiáveis

Carregador de parede GaN 100 W com pontas intercambiáveis

Carregador sem fio de 15 W com Qi2

Cabos de carregamento

Melhore o carregamento diário com recursos premium

Base magnética de carregamento sem fio BoostCharge Pro de 15 W

Sendo a mais nova adição a seu crescente conjunto de carregamento Qi2, o carregador BoostCharge Pro apresenta carregamento sem fio rápido de até 15 W, alinhamento preciso do telefone e fixação com ímãs, um suporte pop-up integrado e cabo USB-C extra longo de 6,6 pés (2 m). Ele é feito com plásticos reciclados e estará disponível nas opções de cores preto e branco. O carregador portátil se une ao conjunto de carregadores certificados Qi2 da Belkin, que oferece soluções de carregamento rápido de qualidade, criadas de modo responsável e concebidas com cuidado para que os clientes aproveitem ao máximo seus dispositivos mais novos.

Disponibilidade:

Abril de 2025

US$ 19,99 (sem fonte de alimentação) - US$ 29,99 (com fonte de alimentação)

Carregador USB-C compacto BoostCharge

Esta pequena, mas poderosa solução de carregamento pode carregar com rapidez smartphones, tablets, dispositivos portáteis para jogos eletrônicos, Chromebooks e laptops com USB-C Power Delivery. Compacto com pinos dobráveis*, o carregador pode caber em locais de difícil acesso em casa, podendo ser dobrado para levar a qualquer lugar. É feito com plásticos reciclados. Disponível nas opções de 45 W (35 x 35 x 39,5 mm) e 65 W (42,2 x 42,2 x 42,4 mm).

Disponibilidade:

Março de 2025

US$ 29,99 (45 W) - US$ 39,99 (65 W)

Banco de energia BoostCharge 20K com cabo integrado

Em caso de emergência, este poderoso banco de energia de 20 K carrega em um instante. Ele suporta carregamento rápido de entrega de energia (PD) para telefones, tablets e outros dispositivos habilitados para PD a 30 W, capaz de carregar o iPhone 16 Pro de 0 a 50% em 25 minutos**. A capacidade de 20 K mAh fornece até 3 cargas completas*** e 87 horas adicionais de duração da bateria. O cabo USB-C integrado oferece carregamento rápido e conveniente durante o transporte; portas USB-C e USB-A adicionais permitem carregar até 3 dispositivos simultaneamente****. Disponível nas opções de cores preto, branco, azul e rosa e feito com plásticos reciclados.

Disponibilidade:

Abril de 2025

US$ 49,99

Descubra novas experiências auditivas com o SoundForm Audio

SoundForm Anywhere

Projetados para conforto durante todo o dia, estes fones de ouvido semiabertos apresentam um formato plano e sutil, criado para permanecer firmemente no lugar durante os treinos ou quando deitado. O SoundForm Anywhere apresenta impressionantes 27 horas de duração total da bateria (até 7 horas com uma única carga e mais 20 horas com o estojo), além de microfones ENC em cada fone de ouvido para reduzir ativamente o ruído de fundo para chamadas claras. Eles têm classificação IPX-4 para resistência ao suor e respingos, oferecendo 90 minutos de reprodução com uma carga de 10 minutos via carregamento rápido USB-C. Eles vêm com um estojo compacto com um acessório de clipe de orelha para portabilidade conveniente ao prendê-lo a um chaveiro ou deslizá-lo em um bolso para moedas com facilidade.

Disponibilidade:

2º trimestre de 2025

Preço a ser definido

SoundForm Isolate

O SoundForm Isolate é o primeiro fone de ouvido acima da orelha com cancelamento de ruído ativo (ANC) da Belkin. Feito para pessoas modernas e com estilo, o Isolate oferece ANC híbrido a um preço razoável. O Isolate apresenta um design dobrável, protetores auriculares CloudCushion para conforto macio e almofadado e uma faixa "Relaxation" integrada que reproduz sons de ondas do oceano para se desconectar do ambiente. Eles oferecem 60 horas de duração da bateria (ou 40 horas com ANC ativado), 3 modos de audição (audição padrão, cancelamento de ruído ativo, modo Hear Thru), Bluetooth 5.4 com multiponto para alternar facilmente entre dispositivos, controles de toque intuitivos e drivers de 40 mm de alta qualidade, tudo em um design elegante e portátil, feito com materiais reciclados. O pacote inclui cabo de carregamento USB-C e cabo de áudio de 3,5 mm. Disponível nas opções de cor areia e preto.

Disponibilidade:

Solicite agora no belkin.com e com a seleção de varejistas ao redor do mundo

US$ 59,99

Simplifique a configuração com novas ferramentas para criar conteúdo

Stage Creator Bundle

O Belkin Creator Bundle é um conjunto de ferramentas abrangentes concebido para atender às necessidades de criadores iniciantes. Este kit tudo-em-um inclui equipamentos essenciais, como um tripé durável que alcança 1,7 m de altura, um suporte magnético para telefone com ajuste de ângulo, um conjunto de microfones portáteis com clip e alcance de transmissão de 100 m, com até 5,5 horas de tempo de operação por carga, bem como cabo USB-C de 6", que facilita a captação de vídeo e áudio de qualidade profissional. Seu design compacto e leve garante portabilidade, permitindo que os usuários o levem a qualquer lugar onde a inspiração surja. Este kit oferece tudo o que é necessário para gravar sem as mãos e combinar perfeitamente com o Auto-Tracking Stand Pro para captar automaticamente movimentos de 360° na horizontal e 90° na vertical, sem a necessidade de uma equipe de filmagem.

Disponibilidade:

Maio de 2025

Preço a ser definido

Stage PowerGrip

O PowerGrip combina a funcionalidade de um banco de energia de alta capacidade com a praticidade de uma pegada ergonômica para telefone, redefinindo como os clientes se mantêm energizados em qualquer lugar. Concebido para criadores, viajantes e multitarefas, o PowerGrip possui uma capacidade de bateria de 10.000 mAh, carregamento sem fio magnético de 7,5 W, portas de saída USB-C, um cabo de carregamento USB-C retrátil e tela de LED para mostrar a porcentagem da bateria. Ele será oferecido em várias cores - azul pó, sandbox, amarelo fresco, pimenta e lavanda - para melhor combinar com a estética criativa do usuário.

Disponibilidade:

Maio de 2025

Preço a ser definido

Sustentabilidade Belkin

A Belkin continua comprometida com sua meta de 100% de neutralidade de carbono em seus escritórios e operações (escopo 1 e 2) até 2025, com a meta de neutralidade de carbono em todo o seu negócio, incluindo emissões a nível de produto (escopo 3), até 2030.

O kit de mídia está disponível para baixar AQUI.

* Somente tipo de plugue dos EUA

** Dados baseados em testes internos de laboratório. Os resultados reais variam dependendo de diversos fatores.

*** Dados baseados em testes internos de laboratório. Este power bank carrega o iPhone 16 Pro 3,25 vezes e de 0 a 50% em 25 minutos. Os resultados reais variam dependendo de diversos fatores, incluindo a idade do dispositivo e o ambiente de uso, para usuários individuais.

**** Saída total: 30 W máx.; porta USB-C por entrada de cabo: 30 W máx.; porta USB-C por saída de cabo (porta única): 30 W máx., PPS suportado; saída USB-A (porta única): 18 W máx.

Sobre a Belkin

A Belkin é líder em acessórios com sede na Califórnia, fornecendo produtos premiados com potência, proteção, produtividade, conectividade e áudio nos últimos 40 anos. Concebida e fundada no sul da Califórnia e com vendas em mais de 100 países, a Belkin manteve seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação, sustentabilidade e, o mais importante, em pessoas que atende. Desde nosso humilde início em uma garagem no sul da Califórnia em 1983, a Belkin se tornou uma empresa de tecnologia diversificada e internacional. Continuamos inspirados para sempre pelo planeta em que vivemos e pela conexão entre as pessoas e a tecnologia.

