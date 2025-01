Praia Porto das Dunas é escolhida pelo Caldeirão com Mion

A praia do Porto da Dunas, no município de Aquiraz, foi o cenário escolhido para receber o programa Caldeirão com Mion, apresentado por Marcos Mion, na TV Globo. O local que o país vai redescobrir, adequado para férias e descanso, já é um refúgio para cearenses que desejam desacelerar e manter o tempo de qualidade em dia.

O destino se encaixa bem no roteiro das famílias, já que possui praias tranquilas, além de um contato permanente com a natureza, como o próprio nome sugere. É a praia onde fica o Beach Park, um dos parques mais visitados da América Latina, e, mais recentemente, onde também foi inaugurado o parque Arvorar, dedicado à observação de várias espécies de aves.

A praia do Porto das Dunas compõe a Rota das Falésias do Ceará e está entre os 167 municípios listados em todo o Brasil na categoria B de destinos turísticos, de acordo com dados do Ministério do Turismo. Para esta categoria, o Governo Federal avalia polos de atração média para visitantes nacionais e de outros países.

O destino Aquiraz

Com o desenvolvimento de infraestrutura no local e com o surgimento de novos negócios para atender ao público cada vez maior, não é incomum que pessoas com mais flexibilidade de horários, troquem a residência oficial, em Fortaleza, pela casa de veraneio do Porto das Dunas como primeira opção de moradia. Prova disso é a construção de um resort residencial, o Golf Ville, cuja primeira etapa foi entregue em 2015. O empreendimento foi uma das primeiras apostas da Construtora Colmeia na região. Na época, já era incentivada a promoção de qualidade de vida por meio da convergência entre lazer, esportes, relaxamento, praia, natureza, gastronomia e um campo de prática de golfe.

As atrações naturais foram os motivadores que levaram a Construtora Colmeia a lançar em parceria com a construtora BSPar, dois empreendimentos verticalizados, com plantas de imóveis que vão de 62,48 m² a 90,36 m² em um dos projetos; ou de 115,44 m² a coberturas com 233,33 m², no outro. O detalhe é que, apesar de serem construções pensadas para serem “pé na areia”, ambos contam com inovações como estacionamentos subterrâneos. As vendas variam entre pouco mais da metade das unidades em um dos condomínios e 85% no outro.

De acordo com o presidente da Construtora Colmeia, Otacílio Valente, quem busca opções de investimento no Porto das Dunas almeja estender o período de férias no local: “Quando o cliente escolhe ter uma segunda moradia ou deseja investir em uma propriedade no Porto das Dunas, ele certamente reconhece o destino como apropriado para o descanso. O nosso trabalho é potencializar essa receptividade com estruturas que atendam aqueles que querem viver melhor, estando próximo ao mar”, revela ele.