A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) anunciou hoje os resultados financeiros do segundo trimestre e do período fiscal encerrado em 31 de outubro de 2024.

"As vendas líquidas do terceiro trimestre foram de US$ 41,6 milhões, uma redução de US$ 4,1 milhões, em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. O lucro líquido atribuível às ações ordinárias de US$ 2,5 milhões foi um aumento de US$ 0,5 milhão, ou 29%, em comparação com US$ 1,9 milhão no terceiro trimestre de 2023. Para os nove meses encerrados em 31 de outubro de 2024, as vendas líquidas de US$ 113,4 milhões representam um aumento de 3% em comparação com os 9 meses encerrados em 31 de outubro de 2023. O lucro líquido atribuível às ações ordinárias de US$ 7,2 milhões foi um aumento de US$ 5,4 milhões, ou 294%, em comparação com o lucro líquido atribuível às ações ordinárias de US$ 1,8 milhão nos 9 meses encerrados em 31 de outubro de 2023", observou o presidente e CEO David Mansfield.

“O backlog no terceiro trimestre mostra um crescimento considerável e agora está em US$ 114,2 milhões. Isso é o equivalente a aproximadamente nove meses de receita com base nas receitas dos anos anteriores. O fortalecimento contínuo do nosso backlog nos últimos dois trimestres é encorajador e fornece uma sensação de otimismo para o próximo ano. Além disso, o backlog no final do terceiro trimestre representa o nível mais alto desde a transição de MFRI para Perma-Pipe, que ocorreu em março de 2017”, continuou o Mansfield.

“Nossos resultados do terceiro trimestre e do ano fiscal de 2024 até o momento continuam a refletir um desempenho excepcional, que permaneceu consistente ao longo do ano. Vale a pena notar que nosso lucro líquido atribuível a ações ordinárias para os nove meses encerrados em 31 de outubro de 2024 representa o maior nível de ganhos em uma base do ano até o momento desde a transição de MFRI para Perma-Pipe”, disse Mansfield.

“Estamos satisfeitos com o nível de atividade empresarial que temos vivenciado e continuamos vendo, apoiado pelo aumento significativo no backlog e no preço das ações. Os aumentos nos gastos com infraestrutura na Arábia Saudita, Índia e Emirados Árabes Unidos representam os principais impulsionadores da nossa melhoria geral, e a solidez de nossos resultados financeiros nos permite continuar a executar as iniciativas estratégicas”, concluiu Mansfield.

Resultados do terceiro trimestre fiscal de 2024

As vendas líquidas foram de US$ 41,6 milhões e US$ 45,7 milhões nos três meses encerrados em 31 de outubro de 2024 e 2023, respectivamente. A redução de US$ 4,1 milhões, ou 9%, foi resultado do cronograma de execução do projeto.

O lucro bruto foi de US$ 14,1 milhões, ou 34% das vendas líquidas, e US$ 13,2 milhões, ou 29% das vendas líquidas, nos três meses encerrados em 31 de outubro de 2024 e 2023, respectivamente. O aumento de US$ 0,9 milhão foi impulsionado principalmente por melhores margens devido ao mix de produtos.

Despesas gerais e administrativas foram de US$ 7,3 milhões e US$ 5,7 milhões nos três meses encerrados em 31 de outubro de 2024 e 2023, respectivamente. O aumento de US$ 1,6 milhão foi devido a maiores despesas com folha de pagamento e honorários profissionais no trimestre.

As despesas de vendas foram de US$ 1,2 milhão e US$ 1,5 milhão nos três meses encerrados em 31 de outubro de 2024 e 2023, respectivamente. A redução de US$ 0,3 milhão deveu-seàdiminuição das despesas com folha de pagamento no trimestre.

A despesa líquida com juros permaneceu consistente e foi de US$ 0,5 milhão e US$ 0,6 milhão nos três meses encerrados em 31 de outubro de 2024 e 2023, respectivamente.

Outras despesas foram de US$ 0,1 milhão e US$ 0,5 milhão nos três meses encerrados em 31 de outubro de 2024 e 2023, respectivamente. A redução de US$ 0,4 milhão deveu-se principalmente às flutuações da taxa de câmbio em transações em moeda estrangeira.

A taxa de imposto efetiva (ETR) da empresa foi de 32% e 31% nos três meses encerrados em 31 de outubro de 2024 e 2023, respectivamente. A mudança na ETR se deveàcapacidade de reconhecer benefícios fiscais sobre prejuízos nos Estados Unidos no ano corrente, enquanto no ano anterior havia uma provisão total para avaliação e mudanças no mix de receitas e prejuízos em várias jurisdições.

O lucro líquido atribuível às ações ordinárias foi de US$ 2,5 milhões e US$ 1,9 milhão nos três meses encerrados em 31 de outubro de 2024 e 2023, respectivamente. O aumento de US$ 0,6 milhão deveu-se principalmenteàmelhor execução do projeto no trimestre.

Resultados acumulados no ano fiscal de 2024

As vendas líquidas foram de US$ 113,4 milhões e US$ 110,5 milhões nos nove meses encerrados em 31 de outubro de 2024 e 2023, respectivamente. O aumento de US$ 2,9 milhões, ou 3%, foi resultado do aumento dos volumes de vendas no Oriente Médio.

O lucro bruto foi de US$ 38,1 milhões, ou 34% das vendas líquidas, e US$ 29,4 milhões, ou 27% das vendas líquidas, nos nove meses encerrados em 31 de outubro de 2024 e 2023, respectivamente. O aumento de US$ 8,7 milhões foi impulsionado principalmente por melhores margens devido ao mix de produtos.

As despesas gerais e administrativas foram de US$ 19,5 milhões e US$ 16,4 milhões nos nove meses encerrados em 31 de outubro de 2024 e 2023, respectivamente. O aumento de US$ 3,1 milhões deveu-se ao aumento das despesas com folha de pagamento e honorários profissionais.

As despesas com vendas foram de US$ 3,8 milhões e US$ 4,2 milhões nos nove meses encerrados em 31 de outubro de 2024 e 2023, respectivamente. A redução de US$ 0,4 milhão deveu-seàdiminuição das despesas com folha de pagamento.

A despesa líquida com juros foi de US$ 1,5 milhão e US$ 1,8 milhão nos nove meses encerrados em 31 de outubro de 2024 e 2023, respectivamente. A redução de US$ 0,3 milhão deveu-se principalmenteàredução das taxas de juros de determinadas dívidas de taxa variável.

Outras despesas foram de US$ 0,2 milhão e US$ 0,4 milhão nos nove meses encerrados em 31 de outubro de 2024 e 2023, respectivamente. A mudança deveu-se principalmente às flutuações da taxa de câmbio em transações em moeda estrangeira.

A ETR da empresa foi de 28% e 49% nos nove meses encerrados em 31 de outubro de 2024 e 2023, respectivamente. A mudança na ETR se deveàcapacidade de reconhecer benefícios fiscais sobre prejuízos nos Estados Unidos no ano corrente, enquanto no ano anterior havia uma provisão total para avaliação e mudanças no mix de receitas e prejuízos em várias jurisdições.

O lucro líquido atribuível às ações ordinárias foi de US$ 7,2 milhões e US$ 1,8 milhão nos nove meses encerrados em 31 de outubro de 2024 e 2023, respectivamente. O aumento de US$ 5,4 milhões deveu-se principalmenteàmelhor execução do projeto durante o ano.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (a “Empresa”) é líder global em tubulações pré-isoladas e sistemas de detecção de vazamentos para coleta de petróleo e gás, aquecimento e resfriamento distrital e outras aplicações. A empresa usa sua ampla experiência em engenharia e fabricação para desenvolver soluções de tubulação que resolvem desafios complexos relacionados ao transporte seguro e eficiente de muitos tipos de líquidos. No total, a empresa tem operações em 14 locais em seis países.

Declarações prospectivas

Certas declarações e outras informações contidas neste comunicadoàimprensa que podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva constituem “declarações prospectivas” de acordo com o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e da Seção 21E da Lei da Bolsa de Valores de 1934, conforme alterada, e estão sujeitas aos safe harbors criados por eles, incluindo, sem limitação, declarações relativas ao desempenho e às operações futuras esperadas da Empresa. Essas declarações devem ser consideradas como sujeitas a muitos riscos e incertezas que existem nas operações e no ambiente de negócios da Empresa. Tais riscos e incertezas incluem, entre outros, os seguintes: (i) flutuações no preço do petróleo e do gás natural e seu impacto sobre o volume de pedidos de clientes para os produtos da Empresa; (ii) a capacidade da Empresa de comprar matérias-primas a preços favoráveis e de manter relacionamentos benéficos com seus fornecedores; (iii) reduções nos gastos do governo em projetos que usam os produtos da Empresa e desafiosàliquidez dos clientes não governamentais da empresa e ao acesso a fundos de capital; (iv) a capacidade da Empresa de quitar sua dívida e renovar as linhas de crédito internacionais que estão expirando; (v) a capacidade da Empresa de executar com eficácia seu plano estratégico e obter lucratividade sustentada e fluxos de caixa positivos; (vi) a capacidade da Empresa de cobrar uma conta a receber de longo prazo relacionada a um projeto no Oriente Médio; (vii) a capacidade da Empresa de interpretar as mudanças na legislação e nas regulamentações fiscais; (viii) a capacidade da Empresa de usar suas perdas operacionais líquidas a compensar; (ix) reversões de receitas e lucros registrados anteriormente resultantes de estimativas imprecisas feitas em conexão com o reconhecimento de receita “em cima da hora” da Empresa; (x) a incapacidade da Empresa de estabelecer e manter um controle interno eficaz sobre os relatórios financeiros; (xi) o tempo de recebimento, execução, entrega e aceitação dos pedidos dos produtos da Empresa; (xii) a capacidade da Empresa de negociar com sucesso acordos de faturamento progressivo para seus grandes contratos; (xiii) preços agressivos praticados pelos concorrentes atuais e a entrada de novos concorrentes nos mercados em que a Empresa atua; (xiv) a capacidade da Empresa de fabricar produtos sem defeitos latentes e de se recuperar de fornecedores que possam fornecer materiais defeituososàempresa; (xv) reduções ou cancelamentos de pedidos incluídos na carteira de pedidos da Empresa; (xvi) riscos e incertezas específicos das operações comerciais internacionais da Empresa; (xvii) a capacidade da Empresa de atrair e manter a gerência sênior e o pessoal-chave; (xviii) a capacidade da Empresa de obter os benefícios esperados de suas iniciativas de crescimento; (xix) o impacto de pandemias e outras crises de saúde pública sobre a Empresa e suas operações; e (xx) o impacto de ameaças de cibersegurança sobre os sistemas de tecnologia da informação da Empresa. Solicita-se aos acionistas, investidores em potencial e outros leitores que considerem esses fatores cuidadosamente ao avaliar as declarações prospectivas e que sejam advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas. As declarações prospectivas aqui apresentadas são feitas somente a partir da data deste comunicadoàimprensa e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. Informações mais detalhadas sobre fatores que podem afetar nosso desempenho podem ser encontradas em nossos arquivos juntoàComissão de Valores Mobiliários, disponíveis em https://www.sec.gov e na seção Investor Center do nosso site ( http://investors.permapipe.com.)

Informações adicionais sobre os resultados financeiros da Empresa para os três meses encerrados em 31 de outubro de 2024, incluindo a discussão e a análise da administração sobre a condição financeira e os resultados das operações da Empresa, estão contidas no Relatório Trimestral da Empresa no Formulário 10-Q para o período trimestral encerrado em 31 de outubro de 2024, que será registrado na Comissão de Valores Mobiliários na data deste documento ou próximo a ela e poderá ser acessado em www.sec.gov e www.permapipe.com. Para obter mais informações, visite o site da empresa.

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. E SUBSIDIÁRIAS BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS CONDENSADOS (Em milhares, exceto dados por ação) (Não auditado) Encerrados em três meses

31 de outubro de Encerrados em nove meses

31 de outubro de 2024 2023 2024 2023 Vendas líquidas US$ 41.563 US$ 45.690 US$ 113.397 US$ 110.489 Lucro bruto 14.086 13.184 38.077 29.424 Total de despesas operacionais 8.500 7.145 23.214 20.618 Receitas de operations 5.586 6.039 14.863 8.806 Despesas com juros 468 640 1.489 1.788 Outras despesas (50 ) (502 ) (156 ) (350 ) Receita antes da receita 5.068 4.897 13.218 6.668 Despesas com imposto de renda 1.615 1.533 3.692 3.257 Receita líquida US$ 3.453 US$ 3.364 US$ 9.526 US$ 3.411 Menos: lucro líquido atribuívelàparticipação de não controladores 962 1.429 2.303 1.577 Lucro líquido atribuível a ações ordinárias US$ 2.491 US$ 1.935 US$ 7.223 US$ 1.834 Lucro por ação atribuível a ações ordinárias Básico US$ 0,31 US$ 0,24 US$ 0,91 US$ 0,23 Diluído US$ 0,31 US$ 0,24 US$ 0,90 US$ 0,23 Observação: os cálculos de lucro por ação podem ser afetados por arredondamentos.

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. E SUBSIDIÁRIAS BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS CONDENSADOS (Em milhares) (Não auditado) 31 de outubro de 2024 31 de janeiro de 2024 ATIVOS Ativos atuais US$ 104.405 US$ 98.818 Ativos de longo prazo 56.344 56.893 Total de ativos US$ 160.749 US$ 155.711 PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivo circulante US$ 53.794 US$ 57.742 Passivos de longo prazo 26.792 25.991 Total de passivos 80.586 83.733 Participações não controladoras 8.952 6.266 Patrimônio líquido 71.211 65.712 Total de passivos e patrimônio líquido US$ 160.749 US$ 155.711

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241223870402/pt/

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

David Mansfield, presidente e CEO

Relações com o investidor da Perma-Pipe

(847) 929-1200

investor@permapipe.com