A LambdaTest, uma das principais plataformas de testes unificados baseados em nuvem, anunciou a disponibilidade geral de sua página de captura de tela SmartUI reformulada. Essa nova atualização está pronta para transformar os fluxos de trabalho de testes visuais, oferecendo uma experiência perfeita, intuitiva e poderosa, adaptada às necessidades de testadores e desenvolvedores de todas as partes do mundo.

A interface SmartUI redesenhada apresenta aprimoramentos inovadores que priorizam a eficiência e a precisão do usuário. Da nova funcionalidade de pinça para zoom para inspeção precisa da captura de tela a um sistema de navegação simplificado com uma gaveta lateral para navegação rápida, cada detalhe foi cuidadosamente elaborado para aumentar a produtividade. O design renovado também oferece um layout mais limpo e espaçoso, garantindo que os usuários possam se concentrar no que mais importa: as capturas de tela.

Fluxos de trabalho mais inteligentes agora capacitam os usuários com um agrupamento intuitivo de funções relacionadas, enquanto a troca de variantes sem esforço simplifica o processo de comparação de resultados de testes. Os atalhos de teclado atualizados e os controles de diferença de lado duplo ampliam ainda mais a precisão e a velocidade dos testes, tornando esta versão um divisor de águas para os testes visuais.

“Cada recurso na página redesenhada do SmartUI é resultado de ouvir nossos usuários e entender os desafios que eles enfrentam em cenários reais de teste”, disse Mayank Bhola, cofundador e chefe de produtos da LambdaTest. “Fomos além de apenas melhorar a funcionalidade – focamos em criar uma experiência que torna os testes visuais mais eficientes e agradáveis”.

As melhorias do SmartUI da LambdaTest reforçam seu compromisso com a inovação contínua e com a entrega de ferramentas que capacitam testadores e desenvolvedores a alcançarem seu melhor trabalho. Com este último lançamento, a LambdaTest estabelece um novo padrão de excelência em testes visuais, reafirmando sua liderança no cenário de testes digitais.

Para informações adicionais sobre o SmartUI e os recursos atualizados, visite https://www.lambdatest.com/lp/smart-visual-ui-testing

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma inteligente e multicanal de garantia de qualidade de software que permite às empresas acelerar o tempo de entrada no mercado por meio de criação, orquestração e execução de testes baseados em nuvem e impulsionados por IA. Mais de 10.000 clientes corporativos e 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para atender às suas necessidades de teste.

O Browser & App Testing Cloud permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos web e móveis em mais de 5000 navegadores diferentes, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais.

O HyperExecute ajuda os clientes a executar e orquestrar grades de testes na nuvem para qualquer framework e linguagem de programação em velocidades extremamente rápidas para reduzir o tempo de teste de qualidade, ajudando os desenvolvedores a construir software mais rapidamente.

Para informações adicionais, visite https://lambdatest.com

