Mudanças climáticas aumentam os riscos à saúde da pele

As últimas décadas têm sido marcadas por mudanças significativas no clima global, exigindo que as pessoas se adaptem a novas realidades. No Brasil, as alterações climáticas são cada vez mais evidentes, com estações do ano menos definidas e temperaturas extremas, como os recordes de calor registrados recentemente, mesmo durante o inverno. E, como em um país tropical a exposição solar é intensa durante a maior parte do ano, a saúde da pele se torna uma preocupação ainda maior para a população.

Em determinadas áreas, é comum observar que os índices de radiação ultravioleta (UV) frequentemente excedem os limites seguros recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que transforma a exposição ao sol sem a devida proteção um problema de saúde pública. Essa exposição pode causar diversos danos à pele, como: queimaduras, manchas e envelhecimento precoce da pele (fotoenvelhecimento). Além disso, a exposição prolongada aumenta o risco de câncer de pele, o que se agrava pelo fato de muitas pessoas não terem informações adequadas sobre a relevância do uso do protetor solar ou o aplicam de maneira inadequada.

A Dra. Ana Coutinho, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e diretora médica dos Laboratórios Pierre Fabre no Brasil explica que as mudanças climáticas podem intensificar esses riscos à pele. “Os fenômenos meteorológicos extremos e o aumento da frequência das ondas de calor são mudanças climáticas que o planeta vem enfrentando. Esses fatores contribuem para a elevação dos índices UV (IUV) ao longo de todo o ano, mesmo durante as estações tradicionalmente mais amenas, como o outono e o inverno. Isso torna a proteção solar uma necessidade constante, independentemente da época do ano", ressalta a doutora.

Para se proteger, o recomendável é fazer o uso diário do protetor solar. "O ideal é optar por produtos com FPS acima de 50 e reaplicá-los a cada duas horas. Além disso, sabe-se da importância de uma fotoproteção completa e de amplo espectro, protegendo não apenas contra a radiação UVB (FPS), como também contra a radiação UVA e a luz visível, em especial a luz azul, que causa danos à pele a longo prazo", reforça.

Cuidar da pele é uma forma de autocuidado. O mercado de proteção solar oferece uma ampla variedade de protetores solares, com diferentes FPSs, além de opções específicas para cada pele com diferentes benefícios. Existem também produtos com cor em diferentes opções de tom, ideais para quem gosta de uniformizar a pele com um acabamento natural. "Além do uso do protetor solar, é indicado complementar a proteção com chapéus, óculos escuros e roupas com proteção UV, além de consultas regulares ao dermatologista para garantir a escolha correta dos produtos para cada tipo de pele", acrescenta a Dra. Ana Coutinho.

