A Fujirebio Holdings, Inc. (presidente e CEO: Goki Ishikawa; sede: Minato-ku, Tóquio), uma subsidiária integral da H.U. Group Holdings, Inc. (presidente do Conselho de Administração, presidente e CEO do Grupo: Shigekazu Takeuchi; sede: Minato-ku, Tóquio) e a Eisai Co., Ltd. (diretor corporativo representante e CEO: Haruo Naito; sede: Bunkyo-ku, Tóquio; (doravante denominada “Eisai”) anunciaram hoje a assinatura de um memorando de entendimento para a pesquisa conjunta e implementação social de novos biomarcadores sanguíneos no campo das doenças neurodegenerativas.

Fujirebio e Eisai vêm realizando pesquisas conjuntas sobre biomarcadores do líquido cefalorraquidiano (LCR) relacionadosàdoença de Alzheimer (DA).

As duas empresas concordaram em avançar com sua parceria com base no entendimento compartilhado de que o desenvolvimento e a comercialização de métodos de diagnóstico para doenças neurodegenerativas podem ser acelerados pela integração dos conhecimentos de longa data da Fujirebio, que tem experiência na pesquisa e desenvolvimento de reagentes de teste no campo das doenças neurodegenerativas, e da Eisai, que tem se empenhado na pesquisa e desenvolvimento de terapias no campo da demência. As parceiras planejam explorar uma ampla gama de possibilidades para a colaboração, incluindo a implementação clínica de reagentes de diagnóstico para a proteína tau 217 fosforilada no plasma (p-Tau217), a pesquisa e o desenvolvimento de métodos de diagnóstico simples usando novos biomarcadores sanguíneos e o desenvolvimento e a comercialização de diagnósticos in vitro.

Por meio dessa parceria não exclusiva, Fujirebio e Eisai estabelecerão tecnologias de diagnóstico para várias doenças neurodegenerativas com grandes necessidades médicas não atendidas e acelerarão a expansão dessas tecnologias globalmente para estabelecer um ambiente em que os tratamentos adequados possam ser selecionados e fornecidos, contribuindo assim para a melhoria do diagnóstico e do tratamento de doenças neurodegenerativas.

Sobre a Fujirebio

A Fujirebio, membro da H.U. Group Holdings Inc., é líder mundial no campo de testes de diagnóstico in vitro (IVD) de alta qualidade, com mais de 50 anos de experiência acumulada na concepção, desenvolvimento, produção e comercialização mundial de produtos de IVD. A Fujirebio foi a primeira empresa a desenvolver e comercializar biomarcadores do líquido cefalorraquidiano (LCR) para testes de Alzheimer, sob a marca Innogenetics, há mais de 25 anos. A Fujirebio continua sendo a única empresa com uma linha tão abrangente de ensaios manuais e totalmente automatizados para doenças neurodegenerativas e colabora constantemente com organizações e especialistas clínicos no mundo inteiro para desenvolver novas vias que permitem disponibilizar ferramentas de diagnóstico neurodegenerativo mais precoces, simples e completas. Para mais informações, acesse www.fujirebio.com.

Sobre a Eisai Co., Ltd.

O conceito corporativo da Eisai é “priorizar os pacientes e as pessoas no âmbito da vida diária e aumentar os benefícios que os cuidados com a saúde proporcionam”. Sob esse conceito (também conhecido como conceito de cuidadoscom a saúde humana), nosso objetivo é alcançar efetivamente o bem social na forma de alívio da ansiedade pela saúde e redução das disparidades sanitárias. Com uma rede mundial de instalações de P&D, centros de fabricação e subsidiárias de marketing, esforçamo-nos para criar e fornecer produtos inovadores para doenças com grandes necessidades médicas não atendidas, com foco especial em nossas áreas estratégicas de Neurologia e Oncologia.

Além disso, demonstramos nosso compromisso com a eliminação de doenças tropicais negligenciadas (DTN), que é uma meta (3.3) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, trabalhando em várias atividades junto com parceiros globais.

Para mais informações sobre a Eisai, acesse www.eisai.com (para a sede global: Eisai. Co., Ltd.) e conecte-se conosco no X (global), LinkedIn (global) e Facebook (global).

