A MRI-Simmons, fornecedora líder em percepções sobre o consumidor americano, anunciou a sua união com o Truthset Data Collective, um grupo de provedores de dados que se unem para auxiliar o setor de marketing a realizar transações com dados com a maior precisão e qualidade possíveis. Ao se unir ao Data Collective, o líder em percepções reforça o seu compromisso com a transparência e precisão, duas qualidades com as quais está associado há mais de 70 anos.

Lançado em dezembro de 2022, o Truthset Data Collective foi formado para ofereceràindústria um serviço de múltiplas fontes e objetivamente preciso para padronizar a precisão demográfica para segmentação de público e medição de mídia. O coletivo emprega a validação independente da Truthset em escala para solucionar o desafio multibilionário de precisão de dados, ao mesmo tempo que garante diferenciação e capacidade de ação para os provedores de dados envolvidos.

Para a MRI-Simmons, o relacionamento com a Truthset proporciona validação adicional de que seus conjuntos de dados são da mais alta qualidade possível e são confiáveis para a indústria em geral. Com quatro produtos MRI-Simmons certificados pelo Media Rating Council (Conselho de Classificação de Mídia), incluindo o principal estudo sobre o consumidor nos Estados Unidos, a associação Data Collective adiciona uma camada adicional de transparência a um processo já desgastante que inclui auditorias anuais rigorosas realizadas por uma empresa de contabilidade independente.

“A MRI-Simmons demonstrou muita dedicação com a transparência e qualidade de dados incomparável que é inigualável no setor”, disse Lana Busignani, chefe de Mídia Global da NIQ, acionista majoritária da MRI-Simmons. “Com esta união com o Truthset Data Collective, estamos reafirmando esse compromisso e sinalizando para a indústria que nossos dados de alta qualidade são confiáveis ??para a geração de resultados de ativação digital e endereçáveis ??mais eficazes.”

“A MRI-Simmons possui um longo e rico histórico de proporcionar dados e percepções de marketing confiáveis ??para a indústria”, disse Scott McKinley, CEO da Truthset. “Estamos muito felizes em recebê-los no Data Collective e trabalhar juntos para promover os padrões de precisão de dados do setor de marketing.”

A adesão ao Data Collective da Truthset ocorre logo após a MRI-Simmons expandir suas soluções de enriquecimento de dados, que auxiliam os profissionais de marketing a melhorarem a qualidade e a utilidade dos dados primários. Com os profissionais de marketing encarregados de promover maior eficiência de mídia e retorno sobre investimentos em publicidade, a precisão e a confiabilidade dos conjuntos de dados de terceiros utilizados ??para enriquecimento agora são primordiais. A adesão ao Data Collective oferece aos profissionais de marketing mais garantias de que a MRI-Simmons e os seus conjuntos de dados de consumidores são qualificados para gerar os resultados de marketing que eles buscam.

Sobre a MRI-Simmons

A MRI-Simmons é uma fornecedora com liderança em percepções sobre o consumidor americano. A MRI-Simmons, ao combinar transparência e rigor metodológico, torna os dados do consumidor mais inteligentes e capacita ações a partir de percepções. A MRI-Simmons, líder em percepções do consumidor há mais de 60 anos, tem um dos poucos conjuntos de dados de fonte única e em conformidade com a privacidade, amplamente utilizado para criar um perfil do consumidor, planejamento de mídia, enriquecimento de dados e ativação. Impulsionada por uma amostragem probabilística baseada em endereço, a MRI-Simmons mede pessoas reais, selecionadas aleatoriamente para representar a população dos Estados Unidos em todas as suas variações. O resultado é um conjunto de dados nacionalmente representativo e culturalmente diferenciado que oferece uma visão mais abrangente e precisa do consumidor americano.

O Catalyst, o mecanismo de percepções do consumidor e ativação da empresa, auxilia na estratégia de marketing e simplifica o uso de dados para impulsionar os resultados comerciais. Desenvolvido no conjunto de verdades do consumidor nacionalmente representativo da MRI-Simmons, o Catalyst oferece aos profissionais de marketing uma variedade de módulos, desde o perfil do consumidor até a ativação digital e endereçável, desenvolvidos para proporcionar uma experiência de autoatendimento com total transparência.

Lançada como uma joint venture em 2019, a MRI-Simmons é propriedade da GfK e do SymphonyAI Group, com a GfK como parceira majoritária. Em 2023, a GfK se uniuàNIQ, reunindo dois líderes da indústria com alcance global incomparável. Para saber mais, acesse mrisimmons.com.

Sobre a Truthset

A Truthset é uma empresa de inteligência de dados que se concentra exclusivamente em validar a precisão dos dados do consumidor. A empresa ajuda as marcas a construírem confiança nos dados e melhorarem o desempenho de qualquer decisão baseada em dados. A Truthset compila uma probabilidade de verdade para qualquer registro individual que pode ser utilizado para validar a precisão dos dados e potencializar interações mais precisas com o consumidor. A Truthset foi fundada em 2019 por veteranos da indústria da Nielsen, Salesforce, LiveRamp e Procter & Gamble, e está atualmente sediada em São Francisco.

