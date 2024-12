A Kinaxis® Inc. (TSX: KXS) foi nomeada líder no IDC MarketScape: Avaliação do fornecedor de planejamento geral da cadeia de suprimentos mundial em 2024, no IDC MarketScape: Avaliação do fornecedor de planejamento da cadeia de suprimentos mundial para os setores de ciências da vida em 2024 e no IDC MarketScape: Avaliação do fornecedor de planejamento da cadeia de suprimentos mundial para as indústrias de fabricação discreta em 2024*.

No IDC MarketScape para o planejamento geral da cadeia de suprimentos, o relatório reconhece os principais pontos fortes da Kinaxis: simultaneidade de dados como uma solução de ponta a ponta; planejamento e execução conectados que permitem a sincronização/orquestração; IA e inteligência de decisão que oferecem suporte a insights e gerenciamento; otimização e modelagem de cenários; e implementação rápida.

O IDC MarketScape para os setores de ciências da vida observou: “Com suas raízes firmemente plantadas no planejamento e na execução, e agora com o lançamento do Maestro para orquestração da cadeia de suprimentos, a Kinaxis oferece um posicionamento competitivo no gerenciamento completo da cadeia de suprimentos. A Kinaxis manteve o foco em oferecer uma plataforma única e, ao mesmo tempo, facilitar a integração com outras soluções (ERP, cadeia de suprimentos ou outras). A camada de integração da Kinaxis fornece ferramentas para apoiar a integração avançada, tanto interna quanto externamente”.

No IDC MarketScape para as indústrias de fabricação discreta, o relatório afirmou: “Mais de 35 anos de experiência em fabricação discreta ajudaram a Kinaxis a desenvolver um planejamento e análise avançados para apoiar o setor e casos de uso específicos”. O relatório também observou: “A Kinaxis não usa um processo de planejamento linear; em vez disso, a empresa oferece suporteàmodelagem/planejamento simultâneo de oferta, demanda, estoque, capacidade e outras considerações. Isso favorece a capacidade de resposta e a agilidade”.

Andrew Bell, diretor de Produtos da Kinaxis, disse: “É uma honra ser reconhecido nos relatórios do IDC MarketScape e, ainda mais importante, é o fato de que isso se baseia na experiência de nossos clientes e colegas. Algumas das marcas mais importantes do mundo confiam na gente para resolver os desafios cada vez mais complexos da cadeia de suprimentos e mal podemos esperar para ampliar ainda mais nosso alcance nos próximos anos”.

Eric Thompson, diretor de Pesquisa do Planejamento global da cadeia de suprimentos da IDC, comentou: “Até 2027, 80% das organizações mundiais usarão IA e aprendizado de máquina para o planejamento de remessas e a otimização de redes. Além de suas robustas soluções de planejamento de ponta a ponta em uma única plataforma, a Kinaxis oferece recursos avançados de IA e aprendizado de máquina que permitem a tomada de decisões precisas e automatizadas rapidamente. Eles têm uma compreensão incrivelmente profunda das soluções de IA no espaço da cadeia de suprimentos com base em quatro décadas de operações bem-sucedidas”.

Para saber mais sobre a Kinaxis e suas soluções de orquestração da cadeia de suprimentos, acesse Kinaxis.com.

Sobre o IDC MarketScape:

O modelo de avaliação de fornecedores IDC MarketScape foi projetado para fornecer uma visão geral da aptidão competitiva dos fornecedores de tecnologia e serviços em um determinado mercado. A pesquisa utiliza uma rigorosa metodologia de pontuação baseada em critérios qualitativos e quantitativos que resultam em uma única ilustração gráfica da posição de cada fornecedor em um determinado mercado. O IDC MarketScape fornece uma estrutura clara na qual as ofertas de produtos e serviços, os recursos e as estratégias e os fatores de sucesso de mercado atuais e futuros dos fornecedores de tecnologia podem ser comparados de forma significativa. A estrutura também oferece aos compradores de tecnologia uma avaliação de 360 graus dos pontos fortes e fracos dos fornecedores atuais e potenciais.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, que potencializam cadeias de fornecimento mundiais complexas e apoiam as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento com infusão de IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que oferecem total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento; do planejamento estratégico plurianualàentrega de última milha. Temos a confiança de marcas internacionais renomadas para proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na interrupção de hoje. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

* Os relatórios mencionados incluem:

IDC MarketScape: Avaliação do fornecedor de planejamento geral da cadeia de suprimentos mundial em 2024 (documento nº US52694624, novembro de 2024)

IDC MarketScape: Avaliação do fornecedor de planejamento da cadeia de suprimentos mundial para os setores de ciências da vida em 2024 (documento nº US51047123, novembro de 2024)

IDC MarketScape: Avaliação do fornecedor de planejamento da cadeia de suprimentos mundial para as indústrias de fabricação discreta em 2024 (documento nº US51272724, outubro de 2024).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241217586323/pt/

Assessoria de Imprensa

Jaime Cook | Kinaxis

jcook@kinaxis.com

+1 289-552-4640

Relações com Investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613