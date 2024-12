Gestão hídrica é decisiva na Agenda ESG das empresas

A água é fundamental para o desenvolvimento social e econômico, mas é um recurso limitado que precisa ser manejado com inteligência. Por isso, a gestão de recursos hídricos é um dos principais caminhos para um crescimento socioeconômico alinhado com o meio ambiente dentro das empresas. Para avançar em ações mais sustentáveis no mundo, especialistas da comunidade internacional estabelecem práticas como a Agenda ESG, sigla para Ambiente, Social e Governança, definida pela Organização das Nações Unidas (ONU).



Nos critérios ambientais da agenda, as ações podem ser direcionadas para diversas soluções de conscientização e preservação, como investir em reciclagem, fontes de energia renováveis, adotar políticas de redução de desperdícios e conservação da biodiversidade. Com a importância da água para manutenção da vida e a urgência em preservar esse recurso para evitar o aumento da escassez no mundo, a gestão de recursos hídricos se torna cada vez mais essencial nas empresas que pretendem alcançar metas sustentáveis.



De acordo com relatório da Unesco, cerca de 30% da população global sofre com a falta de água pelo menos um mês no ano, o que representa 2 a 3 bilhões de pessoas no mundo.



A projeção do relatório aponta também que a população urbana que enfrenta escassez de água deve dobrar. Mais de 930 milhões de pessoas no mundo sofreram com a falta de água em 2016 e a estimativa é que o número aumente entre 1,7 bilhão e 2,4 bilhões em 2050.



A Agenda ESG indica prioridades para empresas lidarem com essas questões sociais, ambientais e de governança de forma mais sustentável. A gestão da água é desafiadora, mas o investimento em conhecimento científico e tecnológico aliado à conscientização e educação ambiental são indispensáveis para avançar no uso sustentável desse recurso.



Exemplo no Brasil



O Grupo Moura, líder de mercado de tecnologias de acumulação de energia, elegeu a gestão hídrica como uma das iniciativas prioritárias em sua Agenda ESG. O consumo de água em todas as operações fabris da organização foi reduzido em 49% com a implementação de sistemas inteligentes e programas de conscientização na cidade de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, onde fica o maior complexo fabril de baterias da América do Sul. A principal meta é reduzir em mais da metade (55%).



A inovação tecnológica é a solução para que mais de 80% das águas industriais das unidades produtivas da empresa sejam reutilizadas diariamente. São dois sistemas que recebem toda a água que seria descartada e trata para voltarem a ser reutilizadas no processo: a Osmose Reversa, com capacidade de tratamento de 9m³/h, e a Ultrafiltração, capaz de tratar de 4m³/h.



Entre as iniciativas de destaque, a UN10 - Unidade Automotiva, fábrica mais recente do Grupo Moura em Belo Jardim, é considerada modelo em gestão de recursos hídricos, com um sistema inteligente para captação e utilização de águas de chuva. Cerca de 40% de todo o consumo anual da unidade é de águas pluviais, coletadas, armazenadas e utilizadas nos processos.

Website: https://www.moura.com.br/sustentabilidade