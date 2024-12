Atitude positiva pode transformar carreira e vida pessoal

O fim do ano costuma ser um período marcado por reflexões e cobranças. Ainda que seja um divisor de tempo arbitrário, é comum que sentimentos como estresse, ansiedade e frustração surjam ao perceber que algumas metas não foram alcançadas. De acordo com o site Psychology Today, o período desperta emoções intensas, que vão da antecipação ao medo, à medida que o calendário avança. A recomendação de especialistas é simples: não se prender ao tempo e iniciar mudanças práticas o quanto antes – como o desenvolvimento de uma mentalidade mais positiva.

O psicólogo e pesquisador Shawn Achor, autor do livro The Happiness Advantage, reforça essa ideia ao apresentar dados obtidos em suas pesquisas na Universidade de Harvard. Segundo Achor, apenas 25% do sucesso profissional estão ligados à inteligência (QI), enquanto 75% dependem de fatores como otimismo, suporte social e a habilidade de encarar o estresse como um desafio, e não como uma ameaça.

“É preciso inverter a lógica que associa a felicidade ao alcance de objetivos. Quando uma meta é atingida, outra mais difícil é imediatamente estipulada, o que adia a felicidade indefinidamente. Por outro lado, ao cultivar a positividade no presente, o cérebro se torna mais criativo, inteligente e produtivo”, destaca Achor.

Estudos sobre neuroplasticidade indicam que é possível treinar o cérebro para adotar uma visão mais positiva, mesmo na idade adulta. “Assim como a prática de exercícios fortalece os músculos, a criação de hábitos consistentes pode reprogramar padrões mentais”, diz Achor, sugerindo cinco ações diárias, realizadas por 21 dias consecutivos:

Anotar três motivos de gratidão ao iniciar o dia;



Relembrar uma experiência positiva antes de dormir;



Dedicar 15 minutos à prática de atividades físicas conscientes;



Meditar por dois minutos, focando na respiração;



Praticar atos de gentileza de forma aleatória.



A jornalista e escritora Heloísa Paiva, autora do livro “50+ Desperte para a vida e pare de sofrer”, com lançamento previsto para 2025, reforça que nunca é tarde para redefinir prioridades. Segundo ela, muitas pessoas chegam à maturidade sobrecarregadas por escolhas equivocadas, falta de propósito e metas acumuladas, o que intensifica a sensação de peso e estagnação.

“Quem vive olhando apenas para o retrovisor perde a oportunidade de avançar. Reorganizar a vida requer um olhar honesto sobre as relações e situações que causam desgaste emocional. Tentar compreender a perspectiva do outro e buscar a paz, em vez de ter razão, pode ser um primeiro passo valioso”, aponta Heloísa.

A autora destaca ainda a importância do autocuidado e do estabelecimento de limites saudáveis, especialmente entre mulheres maduras. Segundo ela, muitas se sobrecarregam ao priorizar os outros, deixando de lado suas próprias necessidades. “Assim como nas viagens aéreas, é preciso colocar a máscara de oxigênio em si mesma antes de ajudar os demais. Priorizar o bem-estar não significa abandonar responsabilidades, mas garantir equilíbrio para que tudo funcione melhor”.

Na opinião de Steve Keating, especialista em vendas e liderança otimista, a atitude positiva também desempenha um papel crucial na gestão do estresse e no fortalecimento das relações interpessoais. “Indivíduos com uma mentalidade positiva têm mais facilidade para encontrar alegria no dia a dia e enxergar oportunidades, mesmo em situações desafiadoras. Além disso, pesquisas indicam que a positividade contribui para a melhora da imunidade e da saúde geral”.

Keating observa que a positividade possui um efeito multiplicador. Líderes otimistas, por exemplo, tendem a inspirar suas equipes, estimulando um ambiente colaborativo, inovador e resiliente. “Pessoas com energia positiva atraem os outros e constroem relações mais saudáveis. Além disso, tendem a estabelecer metas mais ambiciosas e a perseverar diante das adversidades, aumentando suas chances de sucesso”.

Com a chegada do novo ano, especialistas reforçam que a positividade é uma escolha capaz de transformar não apenas a carreira, mas também os relacionamentos e o bem-estar geral. A adoção de novos hábitos e a busca por equilíbrio podem ser passos decisivos para enfrentar desafios e inspirar mudanças duradouras.

