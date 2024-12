Com alta de espaços compactos, flores se tornam opções de decoração

Decorar espaços com flores é uma ótima maneira de trazer personalidade para qualquer ambiente, transformando até os espaços mais compactos em lugares aconchegantes. A tendência de mercado é que esses espaços sejam cada vez mais comuns.

De acordo com levantamento do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais de São Paulo (Secovi-SP), mostram que mais de 39 mil apartamentos do tipo studio (até 40 m²) foram lançados entre 2020 e julho de 2024, reforçando a procura por espaços mais práticos e de menor custo.

Outro dado interessante são os números do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor) mostram que o mercado de flores movimentou R$ 17,8 bilhões em 2023, um aumento de 3% em relação a 2022. Desse montante, mais de 60% correspondem aos ramos de Floricultura, Paisagismo e Decoração.

Nesse cenário, o CEO da Giuliana Flores, Clóvis Souza, traz algumas algumas dicas de decoração com flores para aproveitar os pequenos espaços dentro de casa:

Escolher vasos compactos ou suspensos

Em espaços pequenos, o tamanho do vaso faz toda a diferença. A ideia é optar por vasos compactos ou suportes suspensos, que economizam espaço e dão um toque moderno à decoração. Vasos de parede, terrários de vidro pendurados ou cachepôs pequenos podem ser fixados em prateleiras ou janelas, dando um toque especial sem comprometer a circulação.

Usar arranjos verticais

Arranjos verticais são uma outra solução para quem tem pouco espaço no chão ou em mesas. Nesse caso, é preciso usar suportes próprios para paredes ou instalar prateleiras estreitas para colocar vasos com flores. As orquídeas, por exemplo, são indicadas para esse tipo de arranjo, pois além de suas flores delicadas, possuem um caule esguio que ocupa pouco espaço.

Flores menores

Em locais compactos, flores menores, como mini-rosas e suculentas, são ideais para não sobrecarregar o ambiente. Elas podem ser combinadas com folhagens para criar uma composição harmoniosa. Os arranjos pequenos e bem distribuídos garantem o charme do espaço sem parecer apertado.

Usar cores que ampliam o ambiente

Escolher as cores certas para as flores pode influenciar na sensação de amplitude do ambiente. Flores de cores claras, como brancas, amarelas ou tons pastel, ajudam a refletir a luz e dar uma impressão de espaço maior. Um vaso de lírios brancos na mesa de centro ou um arranjo de margaridas na bancada da cozinha podem o caminho.

Aproveitar janelas e peitoris

As janelas são locais privilegiados para colocar flores, fazendo uso da luz natural para realçar a beleza das plantas. Posicionar vasinhos no peitoril da janela ou pendurar floreiras em áreas com boa iluminação traz um toque de natureza para dentro do apartamento e aproveita espaços que muitas vezes passam despercebidos.

Criar uma composição com diferentes alturas

Brincar com a altura dos arranjos é uma estratégia que adiciona movimento e interesse visual. Use vasos de tamanhos variados ou empilhe caixas para criar diferentes níveis, o que ajuda a dar a sensação de um espaço mais dinâmico. Colocar um vaso maior no canto do ambiente e alguns menores sobre uma mesa lateral, por exemplo, cria uma composição harmoniosa.

Ambientes multifuncionais

Em apartamentos e casas pequenas, os ambientes muitas vezes são multifuncionais, como uma sala de estar que também serve de escritório. Neste caso, as flores podem ser usadas para delimitar espaços. Um arranjo sobre a escrivaninha com flores como tulipas ou gérberas pode inspirar o dia de trabalho.

Investir em flores duradouras

Escolher flores que durem mais tempo ou plantas de baixa manutenção ajuda a manter o ambiente sempre bonito, mesmo com a correria do dia a dia. Suculentas, bromélias e orquídeas são opções que, além de serem visualmente atraentes, são resistentes e exigem poucos cuidados.

