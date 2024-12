A GC Aesthetics® (GCA), uma empresa privada de tecnologia médica que fornece soluções estéticas e de reconstrução para os mercados globais de saúde, tem o orgulho de anunciar o início de um importante estudo clínico multicêntrico e prospectivo na Europa para avaliar e confirmar a segurança, a eficácia e a satisfação das pacientes com o inovador implante mamário redondo opaco e liso PERLE™.

Esse amplo estudo reúne os principais cirurgiões do NHS e de clínicas particulares do Reino Unido, como também de consultórios particulares de toda a Europa, garantindo um conjunto sólido e diversificado de dados que aborda indicações cosméticas e reconstrutivas.

“Gerando evidências clínicas de alta qualidade, nosso objetivo é fornecer informações incomparáveis sobre o desempenho e os benefícios para os pacientes do implante PERLE™, estabelecendo um novo padrão para a tecnologia de implantes mamários e o cuidado com os pacientes”, disse Chris Brotherston, chefe de Garantia da Qualidade / Assuntos Regulatórios e Assuntos Clínicos da GC Aesthetics.

O PERLE™ é uma linha altamente inovadora de implantes mamários lisos e opacos que apresenta uma tecnologia de superfície proprietária (BioQ™), a tecnologia de gel líder do setor da GCA (Emunomic™ Breast Tissue Dynamic Gel), além de uma versão aprimorada dos recursos de segurança que sustentam o excelente histórico de segurança de longo prazo da GCA.

“O PERLE™ é um implante único e inovador, e dados de longo prazo sobre segurança e eficácia ajudarão pacientes e clínicos a tomar decisões informadas com confiança. O estudo PERLE™ envolve uma coleta sólida e extensa de dados com um grande tamanho amostral”, comentou a Sra. Nabila Nasir, cirurgiã consultora de mama e oncoplástica MBBS, BSc, FRCS.

Compromisso estratégico com a inovação e soluções baseadas em evidências

“Este estudo demonstra a abordagem da GCA para crescimento sustentável e criação de valor por meio de inovação clinicamente validada. Os resultados não apenas fortalecerão nosso portfólio de produtos, mas também reforçarão a reputação da GCA por entregar soluções de alta qualidade, seguras e centradas no paciente. Ao investir em pesquisa clínica rigorosa e de longo prazo, a GCA continua se posicionando como um parceiro confiável para prestadores de cuidados de saúde e mulheres ao redor do mundo”, concluiu Carlos Reis Pinto, CEO da GC Aesthetics.

Como parte do foco estratégico da GCA em inovação e avanços clínicos baseados em evidências, esse estudo destaca o compromisso de atender às necessidades em evolução de pacientes e cirurgiões em todas as partes do mundo.

