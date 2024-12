A Andersen Global continua ampliando suas ofertas de serviços por meio de um acordo de colaboração com a Valora, uma empresa independente especializada em fornecer soluções personalizadas para clientes privados e institucionais no mundo todo.

A Valora opera com escritórios em Miami e Raleigh (EUA), além de uma presença internacional na República Dominicana, no Reino Unido e nas Ilhas Cayman. Fundada em 2011 por Luis de Leon, a Valora oferece uma linha abrangente de serviços, incluindo avaliação, desempenho, contabilidade e administração, gerenciamento de entidades globais, serviços de fundos e outras soluções personalizadas.

“A colaboração com a Andersen é uma excelente opção para nossos clientes e nossa equipe”, disse Luis. “As sinergias em nossas ofertas de serviços nos permitirão oferecer soluções abrangentes e integradas com alcance mundial cada vez maior.”

O presidente e CEO da Andersen Global, Mark L. Vorsatz, declarou: “A equipe e a cultura da Valora, juntamente com seu foco na prática, estão bem alinhadas com nossa organizaçãoàmedida que continuamos expandindo nossas capacidades globais”.

Andersen Global é uma associação internacional de empresas membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais da área tributária, jurídica e de avaliação do mundo todo. Fundada em 2013 pela empresa membro Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global agora conta com mais de 18 mil profissionais ao redor do globo e presença em mais de 500 localidades por meio de suas empresas membro e firmas colaboradoras.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241218034699/pt/

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700