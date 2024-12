A Ohana Development, principal incorporadora imobiliária conhecida por suas propriedades de luxo acessíveis, anuncia sua parceria com a Jacob & Co., marca global de relógios e joias de luxo, para revelar o "Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana”. O empreendimento, que incorpora exclusividade e habilidade, está pronto para redefinir a vida de luxoàbeira-mar em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, oferecendo aos residentes acesso diretoàpraia, vistas deslumbrantes do mar e uma experiência no estilo resort.

Inspirado na elegância da Jacob & Co. e na excelência criativa da Ohana Development, o projeto oferece duas experiências de vida distintas. A coleção de vilas combina arquitetura de vanguarda com vistas deslumbrantes da praia cercada por uma reserva natural, enquanto os apartamentos com vista para a praia apresentam residências de alto padrão projetadas para o conforto e adornadas com acabamentos luxuosos. Ambas as experiências combinam o azul sereno do mar com a vegetação da reserva natural.

Estrategicamente localizado entre Dubai e Abu Dhabi, o projeto desfruta de conectividade incomparável, posicionado perto do Aeroporto Internacional Al Maktoum — o maior do mundo após sua conclusão.

As unidades do "Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana" incluem apartamentos de um, dois e três quartos, vilas de três a seis quartos, bem como coberturas, coberturas tipo sky mansion, mansões de frente para o canal e mansões de frente para a praia. Os residentes desfrutarão de experiências inigualáveis, incluindo loungesàbeira-mar e opções gastronômicas exclusivas. A conclusão do projeto está programada para o segundo trimestre de 2028.

O engenheiro Husein Salem, CEO da Ohana Development, disse: “Nossa colaboração com a Jacob & Co. marca um passo significativo na redefinição da vida de luxo nos Emirados Árabes Unidos. O "Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana" exemplifica nosso compromisso inabalável em criar espaços de vida extraordinários que combinam perfeitamente design de nível internacional, conforto incomparável e um estilo de vida de sofisticação refinada.“

Jacob Arabo, presidente e diretor criativo da Jacob & Co., disse: “Acreditamos na criação de experiências que vão além do comum, mesclando designs exclusivos inspirados em nossas coleções com luxo inigualável. A parceria com a Ohana Development nos permite estender nossa filosofia de excelência e habilidade a um novo patamar.”

As comodidades do projeto incluem novidades mundiais, como o Jacob & Co. Beach Club, o Jacob & Co. Residents Club e o Jacob & Co. Seafront Cigar Lounge. Os moradores também aproveitarão instalações de bem-estar de última geração, espaços tranquilos ao ar livre e várias experiências meticulosamente selecionadas. O lançamento oficial será no primeiro trimestre de 2025.

