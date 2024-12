Consórcio permite a aquisição de imóveis sem a incidência de juros

A casa própria é um dos maiores desejos de consumo dos brasileiros, e é considerado um símbolo de estabilidade, segurança e qualidade de vida. Para se ter uma ideia, em 2023, estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE) e publicado no Radar Febraban revelou que, para 31% dos entrevistados, a aquisição de um imóvel é a principal aspiração, à frente de outras expectativas, como aplicar em investimentos bancários e reformar a casa.

E quando se pensa na compra de imóveis, costuma-se fazer um planejamento para verificar a melhor forma para adquiri-los. Nesse contexto, o consórcio se destaca como uma opção para as pessoas. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), a modalidade de imóveis, entre os meses de janeiro e outubro, registrou um crescimento de 27,9% nas vendas de novas cotas, em comparação com o ano anterior.

O consórcio oferece diversas condições para a aquisição do imóvel, para construir, reformar ou, ainda, poder quitar um financiamento habitacional. "A modalidade não tem incidência de juros e possibilita que os clientes consigam se organizar financeiramente, pagando parcelas mensais acessíveis ao orçamento familiar e com custo final menor", afirma José Climério Silva Souza, diretor-executivo do Consórcio Nacional Bancorbrás.

O diretor explica que com o consórcio o cliente pode escolher uma carta de crédito que se adeque às suas necessidades. Além disso, é possível reduzir, antecipar ou quitar as parcelas a qualquer momento. "O consorciado pode ser contemplado por meio de sorteios mensais e também por meio de lances livres e fixos, podendo, ainda, abater da carta de crédito parte do valor do lance ofertado", aponta.

Uso do FGTS

Para 2025, o Conselho Curador do FGTS aprovou um orçamento de R$ R$ 126,8 bilhões, destinado a impulsionar a aquisição de moradias por meio do financiamento imobiliário e outras políticas habitacionais que permitam o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A quantia irá ajudar os trabalhadores de todo o Brasil a realizarem o sonho da casa própria.

No consórcio para imóveis, os clientes podem utilizar os valores do fundo para ofertar lances, amortizar o saldo devedor da carta de crédito e até quitar as parcelas em aberto.