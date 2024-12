A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica global automatizada, anunciou atualizações no IBKR Desktop, uma plataforma de negociação moderna para investidores que buscam simplicidade, mas valorizam a tecnologia avançada da Interactive Brokers. Sem taxas de plataforma e com uma interface fácil de usar repleta de recursos avançados, os clientes podem realizar negociações simples em diferentes classes de ativos e tipos de ordens complexas. Adequada tanto para traders experientes quanto para investidores iniciantes, o IBKR Desktop oferece execução superior de ordens, preços competitivos e um amplo portfólio de produtos de investimento globais, projetados para otimizar negociações e aprimorar estratégias de investimento.

New Tools and Features on IBKR Desktop (Graphic: Business Wire)

Com o IBKR Desktop, os clientes podem negociar ações, opções, futuros, moedas, títulos e fundos em mais de 150 mercados no mundo todo e acessar ferramentas populares e exclusivas que priorizam a personalização e a flexibilidade. O MultiSort permite que os clientes classifiquem dados usando vários fatores simultaneamente, enquanto o Options Lattice apresenta uma cadeia gráfica de opções, destacando potenciais desvios nas métricas chave.

Steve Sanders, vice-presidente executivo de Marketing e Desenvolvimento de Produtos da Interactive Brokers, comentou: "em resposta ao feedback dos clientes, criamos o IBKR Desktop do zero para aproveitar nossa tecnologia comprovada e apoiar uma gama crescente de serviços. O resultado é uma plataforma de negociação sofisticada, mas intuitiva, para traders de todos os níveis".

A combinação de potência e simplicidade define a plataforma IBKR Desktop, e as atualizações recentes tornam a experiência de negociação ainda mais eficiente para os clientes:

Ferramentas de opções:

Assistente de opções: Identifique estratégias de opções que correspondam a uma perspectiva de mercado.

Cadeia de opções em layouts personalizados: Adicione uma ou várias cadeias de opções aos layouts, personalize as colunas de dados para exibir informações específicas de opções, como os "Greeks" ou a "Volatilidade Implícita", e utilize o agrupamento por cores para conectar com outras ferramentas na área de layout personalizado, como o Rapid Order Entry, para criar negociações.

Triagem de opções: Organize e analise dados de opções com novas seções dedicadas e subguias que oferecem estratégias complexas de combinação, volume e negociações para o dia, entre outros recursos.

Melhorias em gráficos:

Comparação de símbolos: Compare múltiplos símbolos em um único gráfico e adicione diversos ativos ao mesmo gráfico para analisar desempenho relativo, correlação e padrões de tendência.

Velas de volume: Visualize as atividades do mercado refletindo os movimentos de preço em relação ao volume negociado, oferecendo uma visão mais clara de onde ocorrem as negociações mais significativas.

Intervalo de datas personalizável: Escolha uma data específica ou vá para um intervalo de datas personalizado.

Notícias em alta: Veja as últimas notícias relevantes para um símbolo específico.

indicadores: Ponto de pivô padrão, perfil de volume de faixa fixa, máxima/mínima de 52 semanas, oscilador acelerador, coeficiente de correlação, índice de força verdadeira e muito mais.

Para mais informações, acesse:

EUA e países atendidos pela IB LLC: IBKR Desktop - EUA e LLC

Canadá: IBKR Desktop - Canadá

Reino Unido: IBKR Desktop - Reino Unido

Europa: IBKR Desktop - Europa

Hong Kong: IBKR Desktop - HK

Singapura: IBKR Desktop - Singapura

Austrália: IBKR Desktop - Austrália

Índia: IBKR Desktop - Índia

Japão: IBKR Desktop - Japão

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas da Interactive Brokers Group oferecem execução automatizada de negociações e custódia de valores mobiliários, commodities e câmbio, 24 horas por dia, em mais de 150 mercados, em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada, para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram fornecer aos nossos clientes uma plataforma sofisticada e exclusiva para gerenciar seus portfólios de investimento. Nós nos esforçamos para oferecer aos nossos clientes preços de execução e negociação vantajosos, ferramentas de gerenciamento de risco e portfólio, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, posicionando-os para obter retornos superiores sobre os investimentos. A Interactive Brokers tem sido constantemente reconhecida como uma corretora de primeira linha, recebendo vários prêmios e elogios de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

