Os investimentos cruciais da Visa na luta contra a fraude estão valendo a pena para os compradores nesta temporada de fim de ano. Só na Cyber Monday, a Visa bloqueou quase 85% mais suspeitas de fraude no mundo inteiro em comparação com o ano passado1. Durante o fim de semana em questão, as suspeitas de transações fraudulentas aumentaram 200% no mundo todo, em parte devidoàadoção da IA pelos golpistas2.

Nos últimos cinco anos, a Visa investiu US$ 11 bilhões em tecnologia de ponta para combater a fraude. Nesta temporada de festas de fim de ano, enquanto os compradores se aglomeravam nas lojas físicas e digitais, os golpistas também se mobilizavam. No entanto, os recursos avançados de IA e aprendizado de máquina da Visa estavam trabalhando duro para combater seus esforços.

“Embora os criminosos estejam usando a IA cada vez mais, nós também estamos. E isso está valendo a pena”, disse Paul Fabara, diretor de Risco e Serviços ao Cliente da Visa. “Como vimos no início da temporada de compras para o Natal, a Visa continua impedindo mais tentativas de fraude por parte desses malfeitores, dando continuidadeànossa missão de ser a maneira mais segura de pagar e ser pago para todas as pessoas em todos os lugares.”

Enquanto os compradores preparavam seus carrinhos físicos e digitais para as promoções dessa época, os fraudadores intensificaram seus esforços, usando o que há de mais moderno em tecnologia de IA e aprendizado de máquina para tentar obter grandes retornos monetários em seus golpes. Ferramentas como o Visa Account Attack Intelligence Score, lançado no início deste ano, aproveitam a IA generativa para impedir a fraude antes que ela aconteça – onde e como você estiver fazendo compras.

No mês passado, a Visa divulgou seu relatório anual Holiday Threats Report, destacando as tendências de golpes que os consumidores devem conhecer antes da temporada de compras e fornecendo dicas para fazer compras seguras. Embora a Visa tenha bloqueado proativamente US$ 40 bilhões de transações suspeitas de fraude no ano passado, a empresa de tecnologia de pagamentos incentiva fortemente os consumidores a fazerem sua parte para permanecerem atentos e cientes das ameaças em potencial.

Para mais informações sobre como a Visa trabalha para evitar fraudes em nível mundial, acesse Visa.com.com/security.

Sobre a Visa

A Visa (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais, facilitando transações entre consumidores, comerciantes, instituições financeiras e entidades governamentais em mais de 200 países e territórios. Nossa missão é conectar o mundo por meio da rede de pagamentos mais inovadora, conveniente, confiável e segura, permitindo que pessoas, empresas e economias prosperem. Acreditamos que as economias que incluem todo mundo em todos os lugares, elevam todo mundo em todos os lugares e veem o acesso como fundamental para o futuro da movimentação de dinheiro. Saiba mais em Visa.com.

1 Dados de autorização de compra da Visa, âmbito mundial, 02/12/2024 em comparação com 27/11/2023

2 Dados de autorização de compra da Visa, âmbito mundial, 29/11/2024-02/12/2024 em comparação com 24/11/2023-27/11/2023

