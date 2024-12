O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada (AIST) e a IQM Quantum Computers (IQM), líder mundial em computadores quânticos supercondutores, assinaram um Memorando de Entendimento (MOU) para fortalecer a colaboração para a industrialização da tecnologia quântica no Japão.

Photo caption: A group photo of the Prime Minister of Finland, Petteri Orpo and IQM and AIST officials. Photo credit: Päivi Paasikoski

A parceria também se concentrará em uma ampla gama de áreas, incluindo um esforço conjunto no desenvolvimento de hardware quântico, otimização de algoritmos, mitigação de erros e aprendizado de máquina quântico, além de aprimorar o desempenho e a escalabilidade dos processadores quânticos.

O memorando de entendimento foi anunciado na conferência “Mesa-redonda Finlândia-Japão sobre transição verde e digital” realizada em Tóquio, com a presença de altos funcionários de ambos os países, incluindo o primeiro-ministro da Finlândia, Petteri Orpo.

A colaboração também aproveitará os pontos fortes da experiência em pesquisa da AIST e os recursos tecnológicos de classe mundial da IQM no fornecimento de computadores quânticos de pilha completa e promoverá a aplicação prática da computação quântica em vários setores.

Ao impulsionar as iniciativas quânticas do Japão, a parceria aproveitará os pontos fortes do Centro Global de Pesquisa e Desenvolvimento para Negócios por meio da tecnologia Quantum-AI (G-QuAT), incluindo seu banco de testes de avaliação, funções de fabricação de dispositivos e promoção do ambiente de computação híbrida.

Espera-se que o fortalecimento do sistema de cooperação entre as duas organizações leve a novos desenvolvimentos tecnológicos e criações de mercado na industrialização da tecnologia quântica, que continuará a se acelerar no futuro.

“Nossa parceria com o AIST representa um passo significativo para avançar com a tecnologia quântica no Japão, utilizando nossa expertise técnica única”, disse Mikko Välimäki, Co-CEO da IQM Quantum Computers. “Este Memorando de Entendimento (MoU) também reforça nosso compromisso com a promoção da excelência científica e o desenvolvimento de talentos. Nosso plano de desenvolvimento e nossas iniciativas comerciais estão alinhados com o plano quântico de 10 anos do Japão e, juntamente com o AIST, estamos comprometidos em apoiar o país no alcance desse objetivo”.

Sobre a IQM Quantum Computers:

A IQM é líder global em projetar, construir e vender computadores quânticos supercondutores. A IQM fornece computadores quânticos full-stack no local e uma plataforma de nuvem para acessar seus computadores em qualquer lugar do mundo. Os clientes da IQM incluem os principais centros de computação de alto desempenho, laboratórios de pesquisa, universidades e empresas que têm acesso total ao software e hardware da IQM. A IQM tem mais de 280 funcionários com escritórios em Espoo, Madri, Munique, Paris, Palo Alto, Cingapura e Varsóvia.

