O International Journey - ISS Expedition, iniciativa que une estudantes do Brasil e Portugal no desenvolvimento de experimentos para microgravidade, alcançou um marco decisivo com a escolha dos três finalistas que avançaram para a fase de avaliação final nos Estados Unidos. O projeto é parte do Student Spaceflight Experiments Program (SSEP), coordenado globalmente pelo National Center for Earth and Space Science Education (NCESSE) e pelo Arthur C. Clarke Institute for Space Education, com coordenação no Brasil e em Portugal pelo KSCIA - International Space Academy e pela empresa R-Crio Células-Tronco.

Os experimentos selecionados são:

1. Escola Básica e Secundária Carolina Michaëlis (Porto, Portugal)

Experimento: O efeito da microgravidade no potencial osteogênico do secretoma de células-tronco mesenquimais

Equipe: CarMic, liderada pela professora Elsa Alves.





2. Escola Divina Providência (Jundiaí, SP - Brasil)

Experimento: Como a microgravidade interfere no efeito antifibrótico do secretoma das células-tronco mesenquimais no tratamento de células com fibrose hepática?

Equipe: Discovery, liderada pela professora Aline Mendes Geraldi.





3. Instituto Alpha Lumen (São José dos Campos, SP - Brasil)

Experimento: Adsorção de fatores bioativos em hidroxiapatita

Equipe: Alpha Explorers, sob a orientação da professora Juliana Alves Pires.

“Os experimentos elaborados pelos alunos propõem estudar o secretoma de células-tronco, que é um conjunto de substâncias bioativas liberadas por essas células, com grande potencial para regeneração tecidual,” explica Fernanda Bombaldi, pesquisadora da R-Crio. “O estudo desse secretoma em microgravidade é muito importante porque nos ajuda a entender seu comportamento nessas condições e abre caminhos para avanços médicos e tecnológicos,” complementa Renata Bombaldi, também pesquisadora da R-Crio.

Os projetos serão avaliados por uma banca americana e o experimento escolhido será enviado à Estação Espacial Internacional (ISS) para ser testado em condições reais de microgravidade.

Um legado de inovação e colaboração internacional

“Estamos orgulhosos em liderar este projeto que não apenas conecta estudantes à pesquisa científica, mas também os prepara para desafios do mundo real,” declara Giovanna Hueb, coordenadora do programa no Brasil. Já o diretor científico da R-Crio e professor associado à Université Laval, Roberto Fanganiello, ressalta: “Participar de um projeto como esse é uma oportunidade para nossos jovens vivenciarem a ciência na prática.”

Próximos passos e impacto científico

O experimento vencedor será lançado à ISS entre junho e julho de 2025, com o suporte da SpaceX, marcando o ápice de um trabalho colaborativo que alia ciência espacial e biologia regenerativa. Além disso, o programa promove a criação de Mission Patches, representando o Brasil e Portugal, reforçando a conexão entre os países nesta jornada espacial.

Com 9.800 estudantes de 21 comunidades participando globalmente, o International Journey - ISS Expedition se consolida como uma plataforma de educação STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática).

Sobre os patrocinadores

KSCIA - International Space Academy: centro de pesquisa que conecta estudantes ao mundo da ciência espacial.

R-Crio - Células-Tronco: laboratório pioneiro em biotecnologia e medicina regenerativa.

Michaelis Foundation for Global Education: organização dedicada à promoção da educação e inovação científica.

ANADEM: Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, que atua apoiando profissionais da medicina e odontologia.

Instituto André Ferrão Vargas. Instituto constituído em 2022, com o objetivo de congregar atividades assistenciais de cirurgia plástica e atividades de ensino e pesquisa nessa área da Medicina e em áreas afins.

Website: https://r-crio.com/