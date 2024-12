A AIT Worldwide Logistics, fornecedora líder de soluções para a cadeia de suprimentos global, tem o orgulho de anunciar que mais de uma dúzia de suas unidades em cinco países da Ásia obtiveram as certificações ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 14064-3. Essas credenciais reconhecidas mundialmente destacam a dedicação da AIT ao gerenciamento da qualidade,àgestão ambiental,àsegurança no local de trabalho e aos relatórios precisos de emissões de gases de efeito estufa (GEE).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241217971344/pt/

More than a dozen locations across five countries in AIT’s Asian network have achieved four different ISO certifications. (Graphic: Business Wire)

“Este é um marco importante para a AIT-Asia”, disse Wilson Lee, vice-presidente sênior da AIT para a Ásia-Pacífico. “Essas certificações demonstram nosso compromisso inabalável com a excelência operacional, práticas sustentáveis e entrega de valor excepcional aos nossos clientes. Tenho um orgulho imenso do trabalho árduo da nossa equipe ao incorporar esses padrões em nossas operações em toda a região”.

As certificações refletem os esforços da AIT para atender a padrões reconhecidos internacionalmente que garantem um serviço consistente e de alta qualidade (ISO 9001), minimizam o impacto ecológico por meio de iniciativas como combustíveis alternativos, programas de veículos elétricos e reciclagem (ISO 14001) e protegem os funcionários (ISO 45001). Por fim, a ISO 14064-3 demonstra o compromisso da AIT em atingir sua meta de carbono zero até 2035 por meio da contabilidade verificada das emissões de GEE.

Lee acrescentou que essas novas certificações se alinham com os padrões ambientais, sociais e de governança (ESG) abrangentes da AIT, reduzindo o desperdício e os custos de rede, além de garantir processos eficazes e confiáveis.

“Juntas, essas certificações reforçam nossa dedicaçãoàqualidade, sustentabilidade e atendimento ao cliente, ao mesmo tempo em que ajudam nossos clientes a alcançar suas próprias metas de ESG”, disse ele. “Ao manter e expandir esses referenciais, a AIT continuará a oferecer soluções logísticas confiáveis que geram um impacto significativo em todo o mundo”.

Segundo Lee, a jornada de certificação, que começou em março de 2024, envolveu auditorias internas e externas abrangentes, atualizações de sistemas e aprimoramentos de processos. Todos os escritórios da marca AIT na China, Coreia do Sul, Malásia, Singapura e Vietnã obtiveram a certificação, exceto as duas novas instalações da empresa em Johor Bahru e Kuala Lumpur, Malásia, que se juntaramàrede no mês passado.

As certificações, concedidas pela Hong Kong Certification Services International, Ltd., são válidas até outubro de 2027.

Pensando no futuro, Lee compartilhou que a empresa planeja construir sobre essas conquistas, expandindo seus programas de veículos elétricos e reciclagem na região Ásia-Pacífico e buscando a certificação de Operador Econômico Autorizado para fortalecer ainda mais a reputação da AIT como um provedor de logística confiável e focado na sustentabilidade.

Sobre a AIT Worldwide Logistics

A AIT Worldwide Logistics é uma transportadora global de cargas que ajuda empresas a crescer expandindo o acesso a mercados em todas as partes do mundo onde podem vender e/ou adquirir suas matérias-primas, componentes e produtos acabados. Por mais de 40 anos, a líder em soluções de cadeia de suprimentos sediada em Chicago tem contado com uma abordagem consultiva para construir uma rede global e parcerias confiáveis ??em quase todos os setores, incluindo aeroespacial, automotivo, varejo de consumo, energia, alimentos, governo, alta tecnologia, industrial, ciências biológicas e marítimo. Apoiado por tecnologia escalável e fácil de usar, o modelo de negócios flexível da AIT personaliza entregas de ponta a ponta via mar, ar, terra e ferrovia – no prazo e dentro do orçamento. Com colegas de equipe especialistas em mais de 150 locais espalhados pelo mundo na Ásia, Europa e América do Norte, as opções de serviço completo da AIT também incluem desembaraço aduaneiro, gerenciamento de depósito e serviços de luvas brancas. Saiba mais em www.aitworldwide.com.

Nossa Missão

Na AIT, buscamos intensamente oportunidades para ganhar a confiança de nossos clientes, oferecendo excepcionais soluções logísticas mundiais, valorizando apaixonadamente nossos colegas de trabalho, parcerias e comunidades.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241217971344/pt/

Matt Sanders

Diretor de Comunicações

+1 (630) 766-8300

msanders@aitworldwide.com

AIT Worldwide Logistics, Inc.

Global Headquarters

2 Pierce Place, Suite 2100

Itasca, IL 60143

800-669-4AIT (4248)

www.aitworldwide.com