Práticas sustentáveis geram impactos positivos à empresa

A crescente conscientização dos consumidores sobre questões ambientais está mudando suas preferências e comportamentos de compra. Uma pesquisa da Descarbonize Soluções, publicada no portal E-commerce Brasil, aponta que 70% dos brasileiros consideram o comprometimento ambiental por parte das marcas um critério importante para decidirem a compra de um produto.



Assim, a adoção de práticas sustentáveis pelas empresas tem deixado de ser uma opção para se tornar uma necessidade. Além de contribuir para a preservação do meio ambiente, essas iniciativas têm mostrado que podem impulsionar o crescimento dos negócios e gerar impactos positivos à lucratividade das organizações.



Um levantamento da McKinsey & Company mostra que as empresas com fortes qualificações em Environmental, Social and Governance (ESG) conseguem reduzir os custos entre 5 e 10% ao focar em eficiência operacional e redução de desperdício.



Segundo Daniel Eggers, consultor da VerdeSaber e Master em ESG, adotar práticas de sustentabilidade ambiental, social e de governança contribui para estabelecer padrões claros de responsabilidade, atraindo parceiros éticos e resilientes, fortalecendo colaborações duradouras e melhorando a confiança nas cadeias de suprimentos.



“Integrar sustentabilidade à estratégia da empresa pode garantir a longevidade do negócio, melhorar a reputação da organização, atrair clientes e reduzir riscos operacionais, além de alinhar a companhia com as demandas ambientais e sociais contemporâneas”, avalia.



Eggers ressalta ainda que a adoção dessas práticas pode ajudar a otimizar o uso de recursos, reduzir desperdícios, diminuir despesas operacionais e incentivar a inovação. “Isso resulta em processos mais eficientes, econômicos e sustentáveis para a organização”.



Adotar ações sustentáveis também pode ser uma forma de se diferenciar da concorrência. Empresas que demonstram um compromisso genuíno com a sustentabilidade tendem a ganhar a confiança dos clientes, fortalecer sua marca e criar uma vantagem competitiva duradoura.



“Atentar-se a esse conceito aumenta a fidelização dos clientes, diferencia a marca no mercado competitivo e alinha a empresa às expectativas crescentes dos consumidores conscientes, impulsionando vendas e reputação”, assegura Eggers.



Para o consultor, “reduzir a pegada de carbono, otimizar o uso de recursos, promover responsabilidade social, assegurar governança transparente e fomentar inovação sustentável devem se tornar os principais objetivos de sustentabilidade dentro das empresas”.



Em um mundo onde a consciência ambiental está em ascensão, as empresas que investem em sustentabilidade estão não apenas garantindo seu futuro, mas também buscando criar valor para seus acionistas, clientes e para a sociedade como um todo.



“A sustentabilidade é essencial para a adaptação futura, atração de talentos e conformidade regulatória. Isso fortalece a resiliência e o propósito da empresa no mercado, garantindo um crescimento responsável e duradouro”, conclui o consultor da VerdeSaber.