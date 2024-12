A Boomi™, líder em integração inteligente e automação, anunciou hoje um acordo definitivo para adquirir a Rivery, um provedor moderno de integração de dados que oferece a tecnologia de ponta Change Data Capture (CDC) para movimentação de dados eficiente e em tempo real. A equipe qualificada de gerenciamento de dados da Rivery se juntaráàBoomi, fortalecendo a capacidade da empresa de fornecer soluções de classe mundial aos clientes e acelerar sua trajetória como líder no espaço de integração e automação. A aquisição, que deve ser concluída até o final de 2024, dependendo das condições habituais de fechamento, reforça o compromisso da Boomi em fornecer uma plataforma unificada e contínua para integração e automação inteligentes, gerenciamento de API e gerenciamento de dados. Os termos do acordo não foram divulgados.

“Esta aquisição marca um marco importante para a Boomiàmedida que expandimos nossa plataforma para atender às necessidades evolutivas de gerenciamento de dados das empresas na era das tomadas de decisão orientadas por dados e IA”, disse Steve Lucas, presidente e CEO da Boomi. “As capacidades diferenciadas de extração, carregamento e transformação (ELT) com baixo código e a tecnologia CDC da Rivery alinham-se perfeitamente com nossa estratégia de oferecer ferramentas poderosas e integradas que transformam dados em um ativo estratégico. Ao integrar as soluções da Rivery e receber sua equipe excepcional, estamos reforçando nossa missão de ajudar as organizações a prosperar em um cenário digital em rápida mudança”.

O rápido aumento dos volumes de dados, mais fontes de dados e a complexidade da integração de sistemas diferentes são apenas alguns dos desafios que as organizações enfrentam atualmente. Muitas lutam com silos de dados, falta de qualidade de dados e governança insuficiente. Para aproveitar todo o potencial da IA confiável e garantir a precisão, a acessibilidade e a segurança dos dados necessárias para a tomada de decisões orientada por dados, as empresas precisam implementar estratégias robustas de orquestração e gerenciamento de dados.

“Requisitos de baixa latência estão surgindo nas empresas modernas, e a tecnologia CDC está sendo cada vez mais usada para garantir atualizações em tempo real e insights, recomendações e ações orientadas por dados em tempo hábil”, disse Doug Henschen, vice-presidente e analista principal da Constellation Research. “As tecnologias da Rivery não só facilitarão a integração perfeita de dados entre silos, mas também capacitarão as empresas a tomarem decisões informadas e a implantarem soluções de IA confiáveis que possam se adaptar às demandas de um mercado em evolução”.

A moderna plataforma de integração de dados da Rivery, aliadaàsua tecnologia CDC líder de mercado, complementa os recursos existentes da Boomi, permitindo que as organizações criem pipelines de dados intuitivos e de ponta a ponta com mais rapidez e eficiência. Essa combinação permite que os clientes implementem rapidamente pipelines de dados utilizando recursos ELT.

“Este é um momento transformador para os funcionários, clientes e parceiros da Rivery”, disse Itamar Ben Hemo, CEO da Rivery. “Nossa plataforma de ponta a ponta estabeleceu uma marca forte no cenário de gerenciamento de dados, atendendo a mais de 450 clientes globalmente e abordando suas necessidades em evolução. A plataforma unificada oferecida pela Boomi combina elementos críticos essenciais para todas as empresas hoje: gerenciamento de API, integração e automação, e gerenciamento de dados – tudo suportado por fortes fundamentos de IA”.

Com a adição da Rivery, a Boomi elimina os limites entre a plataforma de integração como serviço (iPaaS), o gerenciamento de API e a integração de dados, fornecendo:

A Boomi, líder em integração inteligente e automação, ajuda organizações ao redor do mundo a automatizar e simplificar processos críticos para alcançar resultados empresariais mais rapidamente. Utilizando capacidades avançadas de IA, a Plataforma Empresarial Boomi conecta sistemas e gerencia fluxos de dados de maneira integrada com gerenciamento de API, integração, gerenciamento de dados e orquestração de IA em uma solução abrangente. Com mais de 23.000 clientes globalmente e uma rede em rápida expansão de mais de 800 parceiros, a Boomi está revolucionando a maneira como empresas de todos os tamanhos alcançam agilidade empresarial e excelência operacional. Descubra mais em boomi.com.

A Rivery ajuda as organizações a obterem controle total e liberdade sobre seus dados para que possam desbloquear todo o seu potencial de negócios. Simplificando a integração de dados complexos, a plataforma SaaS completa da Rivery permite que as organizações construam pipelines ELT de ponta a ponta com menos recursos, em escala e velocidade.

