Bitget adquire licença de provedor de serviços de Bitcoin (BSP) em El Salvador

VICTORIA, Seychelles, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , uma das maiores corretoras de criptomoedas e empresas de Web3, obteve uma licença de Provedor de Serviços de Bitcoin (BSP) do Banco Central de Reserva de El Salvador. A autorização permite que a Bitget ofereça serviços como câmbio de Bitcoin para moeda fiduciária, facilitação de pagamentos em Bitcoin e soluções seguras de custódia de Bitcoin para sua clientela.

A atualização do licenciamento faz parte da estratégia da Bitget para aprimorar sua posição regulatória e expandir sua presença global. Em El Salvador, a licença do BSP permite que a Bitget se envolva em atividades relacionadas ao Bitcoin, incluindo compra, venda, armazenamento e transferência de Bitcoin. Para ampliar suas ofertas de serviços e abranger outros ativos digitais, a Bitget está buscando ativamente a licença de Provedor de Serviços de Ativos Digitais (DASP) da Comissão Nacional de Ativos Digitais. Essa licença adicional permitiria que a plataforma fornecesse uma gama maior de serviços de criptomoedas além do Bitcoin.

"A América Latina é uma região muito promissora como um centro de inovação de cripto, e El Salvador se destaca como país pioneiro com sua ousada adoção do Bitcoin como moeda legal. A obtenção da licença BSP é um marco regulatório para a Bitget. Estamos aqui para impulsionar o crescimento da região, fornecendo serviços de Bitcoin seguros, acessíveis e inovadores. Com o aumento do interesse mundial por criptomoedas, vemos El Salvador como uma porta de entrada para desbloquear o potencial das criptomoedas, permitindo a inclusão financeira e promovendo mudanças transformadoras em casos de uso no mundo real", disse Min Lin, Diretor de Negócios da Bitget.

Para apoiar suas operações na região da América Latina, a Bitget contará com uma equipe dedicada em El Salvador. Essa presença local visa aprimorar a prestação de serviços e promover relacionamentos mais sólidos com os usuários da região. Com esses movimentos estratégicos, a Bitget está cada vez mais perto de se tornar uma das maiores CEXs, oferecendo serviços seguros e compatíveis em várias jurisdições do mundo

A obtenção de uma licença BSP em El Salvador alinha-se aos planos de expansão da Bitget na América Latina, uma região cada vez mais reconhecida por sua adoção e potencial de criptomoedas. Atualmente, os países da América Latina estão adotando as criptomoedas como soluções para inclusão financeira, remessas e resiliência econômica em meio às oscilações das moedas fiduciárias. El Salvador, o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda legal, serve como porta de entrada para a Bitget explorar esse mercado financeiro emergente. Ao estabelecer uma forte presença na região, a Bitget pretende contribuir com o crescente ecossistema de ativos digitais, oferecendo compliance e serviços de Bitcoin seguros, criados para atender às necessidades exclusivas dos usuários latino-americanos.

Para mais informações sobre o registro oficial da licença BSP, clique aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é uma das maiores corretoras de criptomoedas e empresas Web3 do mundo. Atendendo a mais de 45 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget tem o compromisso de ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de Copy Trade e outras soluções de trading, oferecendo acesso em tempo real ao preços do Bitcoin , Ethereum e de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira multi-chain global de criptomoedas que oferece uma série de soluções e recursos completos na Web3, como funcionalidade de carteira, swap, mercado de NFTs, catálogo de DApps e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas: agora é parceira oficial de criptomoeda da liga de futebol mais importante do mundo, a LALIGA, nos mercados do Leste, Sudeste Asiático (SEA) e LATAM. Além disso, firmou uma parceria com os atletas turcos Buse Tosun Çavu?o?lu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümü? (medalhista de ouro no boxe) e ?lkin Ayd?n (atleta da seleção nacional de vôlei), com o objetivo de inspirar a comunidade global a abraçar o futuro das criptomoedas.

