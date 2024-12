A Giuliana Flores, empresa que atua no segmento de flores e presentes, continua com planos de expansão no Rio de Janeiro, reflexo do expressivo aumento nas vendas em 2024. Entre janeiro e outubro, a empresa teve mais de 13 mil pedidos entregues no estado fluminense, o que representa um crescimento de 20% nas vendas em comparação com o mesmo período em 2023.

Segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), entidade que representa as empresas que atuam em toda a cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais do país, o faturamento do setor em 2023 chegou a R$ 19,8 bilhões e a expectativa para 2024 é de um crescimento de 8%. A decoração é o principal mercado, correspondendo a 30% do faturamento.

Com a aproximação do final do ano e a expectativa de aquecimento do mercado varejista do país no próximo mês com o Natal, a empresa projeta encerrar 2024 com 15 mil vendas no Rio de Janeiro.

Além de desenvolver estratégias para alavancar o negócio ao longo do ano, o crescimento da Giuliana Flores é reflexo da construção de parcerias no estado para melhorar a capacidade de entrega dos pedidos e o atendimento ao cliente.

“Temos mais de 50 parceiros no estado, o que representa um importante apoio para o crescimento sustentável da Giuliana Flores. Com a chegada do Natal e do final de ano, a nossa expectativa é aumentar as vendas no próximo mês, oferecendo produtos que encantam o consumidor e que servem para presentear em momentos únicos e inesquecíveis”, afirma Clóvis Souza, CEO da empresa.

Website: https://www.giulianaflores.com.br/