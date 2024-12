Karatê promove disciplina e confiança infantil

Estudos da PUC Goiás apontam que a prática de karatê auxilia no desenvolvimento motor, na postura corporal e no aumento da resistência física. Além disso, o ambiente de treino incentiva o trabalho em equipe e a empatia, valores essenciais para a convivência em sociedade. Segundo informações do blog da Victory Martial Arts, os exercícios são adaptados às necessidades e faixas etárias dos praticantes, garantindo a segurança e eficácia do treinamento.

Outro benefício notável é o impacto no bem-estar mental. Atividades como o karatê são conhecidas por reduzir o estresse infantil, oferecendo uma alternativa saudável em um contexto de crescente exposição às tecnologias digitais. Dados de instituições especializadas reforçam que crianças que praticam atividades físicas estruturadas apresentam maior capacidade de lidar com frustrações e resolver conflitos.



A prática de karatê é destacada por especialistas como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento físico, emocional e social de crianças e adolescentes. De acordo com Bruna Sanches, neuropsicóloga infantil, os exercícios de karatê promovem habilidades como foco, disciplina e resiliência, valores fundamentais para o crescimento pessoal e social?, “exercícios estruturados de karatê fortalecem valores como disciplina, respeito e autoconfiança. Esses elementos são fundamentais para a construção de um caráter sólido e a superação de desafios em ambientes escolares e sociais”, diz ela.

O influencer brasileiro Pedro Brodella, de 13 anos, praticante de karatê e embaixador da escola Victory Martial Arts nos Estados Unidos, exemplifica os resultados positivos proporcionados pelas artes marciais. "Treinar karatê me deu uma confiança que vai muito além do tatame. Confiança não é algo que se ganha de uma vez, é algo que se constrói. Cada treino e cada desafio superado me ajudaram a acreditar mais em mim e a encarar qualquer situação com segurança", habilidades que refletem em seu desempenho acadêmico e em sua vida pessoal. “O esporte para mim vai muito além de competir; ele faz parte da minha vida e me ensina coisas importantes todos os dias”, diz ele.

O karatê também se destaca por sua abordagem holística, que engloba tanto a evolução técnica quanto o aprendizado ético e social. Por meio de treinos regulares, os alunos absorvem lições que vão além do tatame, moldando seu comportamento e visão de mundo.

Pedro Brodella, influencer, praticante de karatê e embaixador da escola americana Victory Martial Arts.

Website: https://instagram.com/pedrobrodella