A Oasis Management Company Ltd. (denominada aqui “Oasis Management”), uma empresa de gestão de investimentos e acionista de nossa empresa, divulgou uma declaração sobre os candidatos a Conselheiro a serem propostos em nossa 119ª Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

O Conselho de Administração e a equipe de gestão da Kao se esforçam para aumentar o valor para os acionistas a partir de uma perspectiva de longo prazo com base em nossa estratégia de negócios. Com o objetivo de aumentar nosso valor corporativo, estamos comprometidos em nos envolver direta e construtivamente com todas as nossas partes interessadas e acolher novas perspectivas para enfrentar os desafios.

A Kao está constantemente evoluindo seu processo de seleção para garantir uma composição ideal do Conselho de Administração. Este ano, o Comitê para Exame de Indicados para Diretores e Membros do Conselho de Auditoria e Supervisão passou mais de seis meses discutindo o assunto antes de chegar a uma decisão final, e a decisão foi tomada antes que a Oasis Management propusesse qualquer candidato a diretor.

O anúncio dos candidatos a diretor e auditor foi feito no dia 2 de dezembro, data padrão para o anúncio de diretores-executivos, para indicar claramente que David Muenz, um diretor que também atua como diretor-executivo, está se aposentando de sua função de diretor-executivo no final de dezembro, embora continue como diretor até a Assembleia Geral de Acionistas em março.

Nosso processo de seleção foi explicado minuciosamenteàOasis Management. Além disso, em relação aos candidatos a diretor para os quais recebemos nomes específicos da empresa no final de novembro, estamos procedendo com a triagem apropriada de acordo com o processo de seleção do Comitê para Exame de Indicados para Diretores e Membros do Conselho de Auditoria e Supervisão, e comunicamos isso diretamenteàOasis Management. Entretanto, as alegações recentes incluem declarações imprecisas, como “os diretores se recusaram a ser transparentes”, “a oferta da Kao de entrevistar os candidatos... é claramente falsa”, e que a Kao adotou “uma abordagem para as indicações de diretores que está muito aquém do devido processo esperado das empresas públicas”.

A Oasis Management afirma que “a Kao anunciou que delegou significativamente a autoridadeàgestão e, assim, abandonou sua função de supervisão”, em reação a uma declaração no anúncio que a Kao divulgou em 2 de dezembro. Isso reflete nossa abordagem atual de delegar autoridade dentro do escopo permitido pela Lei das Sociedades do Japão, ao mesmo tempo em que fortalecemos ainda mais as funções de supervisão para possibilitar uma tomada de decisões ágil e assertiva. Não envolve alterações em nossa estrutura de governança.

A Kao continuará buscando uma governança altamente transparente e eficaz, enquanto implementa a estratégia K27 e faz todo o possível para aumentar o valor corporativo da empresa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241212659783/pt/

As perguntas da imprensa devem ser encaminhadas para:

Relações Públicas

Kao Corporation

corporate_pr@kao.com