A Divisão Biomédica da PHC Corporation (sede: Chiyoda-ku, Tokyo, Japan; presidente: Nobuaki Nakamura), recebeu o Prêmio de Inovação 2024 da The Analytical Scientist1 para seu analisador metabólico de células vivas, LiCellMoTM. O LiCellMo, lançado para uso em pesquisa no Japão em setembro e nos EUA, Reino Unido, UE, China e outras regiões asiáticas selecionadas em outubro2, fornece dados medidos continuamente sobre as principais vias metabólicas celulares3, dando aos pesquisadores uma imagem precisa de mudanças anteriormente não observáveis ??no estado das células ao longo do tempo e permitindo que tomem decisões de pesquisa com mais informação. Isto irá ajudar a contribuir para novas descobertas de pesquisa e avanços importantes em terapias. Ele é concebido para revelar mecanismos metabólicos celulares e aprimorar a reprodutibilidade e a qualidade de culturas de células para desenvolver processos de fabricação para produtos de terapia celular e genética.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241211968457/pt/

*For research purposes only. (Graphic: Business Wire)

The Analytical Scientist visa pessoas, tecnologia e inovações que moldam a ciência da medição. A publicação emite seus Prêmios de Inovação anuais para reconhecer avanços técnicos posicionados para abrir portas nas ciências analíticas.

Na pesquisa para novas terapias celulares e genéticas (CGT), é essencial avaliar o estado das células e criar um ambiente de cultura celular ideal. O LiCellMo permite que os pesquisadores visualizem as mudanças metabólicas em culturas celulares em tempo real, que proporciona uma imagem mais completa da atividade celular para usos de pesquisa em CGT. Em vez de exigir que os pesquisadores coletem amostras periódicas do meio de cultura para avaliar o metabolismo celular, o que pode dificultar o monitoramento das mudanças nas condições celulares ao longo do tempo e trazer risco de contaminação, o LiCellMo fornece medições minuto a minuto dos níveis de glicose e lactato no meio de cultura. O LiCellMo pode ser facilmente instalado em uma incubadora compatível de CO 2 existente de laboratório sem nenhuma alteração no ambiente de cultura usual. Ele oferece aos pesquisadores uma solução flexível para os desafios enfrentados em métodos convencionais de cultura de células.

A PHC Corporation é uma subsidiária da PHC Holdings Corporation (TÓQUIO: 6523), um conjunto mundial de empresas de saúde referidas coletivamente como PHC Group. A tecnologia de monitoramento em linha4 apresentada no LiCellMo tem por base a tecnologia proprietária de um sensor de monitoramento de glicose no sangue desenvolvido por outra parte da PHC Corporation, a Divisão de Diagnóstico In Vitro (IVD).

Chikara Takauo, Diretor da PHC Corporation e Chefe da Divisão Biomédica, disse: "Acreditamos que o LiCellMo dará aos pesquisadores a oportunidade de obter novos conhecimentos sem precedentes sobre o metabolismo celular, sobretudo em áreas de imunologia do câncer e pesquisa com células-tronco, e avançar o processo de produção para novos tratamentos nestas áreas. Este prêmio é um reconhecimento tanto da contribuição imediata do LiCellMo em laboratórios de pesquisa como de sua promessa de apoiar o desenvolvimento de terapias futuras."

1theanalyticalscientist.com/techniques-tools/the-analytical-scientist-innovation-awards-2024-10

2www.phchd.com/global/phc/news/2024/0904

3 Uma série de reações bioquímicas dentro de células cultivadas que produzem a energia necessária para as funções celulares e sobrevivência.

4 Uma tecnologia que permite a medição contínua de metabólitos celulares em meio de cultura sem a necessidade de amostragem, obtida pela manutenção de imersão constante no meio.

Sobre a Divisão Biomédica da PHC Corporation

Fundada em 1969, a PHC Corporation é uma subsidiária japonesa da PHC Holdings Corporation (TÓQUIO: 6523), uma empresa internacional de saúde que desenvolve, fabrica, vende e presta serviços de soluções em gerenciamento de diabetes, soluções de saúde, ciências biológicas e diagnósticos. A Divisão Biomédica dá suporte ao setor de ciências biológicas, ajudando pesquisadores e provedores de saúde em cerca de 110 países e regiões mediante seu laboratório e equipamentos e serviços da marca PHCbi, incluindo incubadoras de CO 2 e congeladores com temperatura extremamente baixa.

www.phchd.com/global/phc

Sobre a PHC Holdings Corporation (PHC Group)

A PHC Holdings Corporation (TÓQUIO: 6523) é uma empresa internacional de saúde com a missão de contribuir para a saúde da sociedade através de soluções de saúde que tenham um impacto positivo e melhorem a vida das pessoas. Suas subsidiárias (referidas coletivamente como PHC Group) incluem PHC Corporation, Epredia, Ascensia Diabetes Care, LSI Medience Corporation, Mediford e Wemex. Juntas, estas empresas desenvolvem, fabricam, vendem e prestam serviços para soluções de gerenciamento de diabetes, soluções de saúde, ciências biológicas e diagnósticos. As vendas líquidas consolidadas do PHC Group no ano fiscal de 2023 foram de JPY 353,9 bilhões com distribuição mundial de produtos e serviços em mais de 125 países.

www.phchd.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241211968457/pt/

Contato para consultas de mídia:

Julia Cottrill

PHC Holdings Corporation

E-mail: julia.cottrill@phchd.com

Contato para produtos e serviços:

Departamento de Marketing, Divisão Biomédica da PHC Corporation

E-mail: masayo.okada@phchd.com