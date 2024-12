O AD Ports Group (ADPORTS:ADX), um facilitador de soluções integradas de comércio, transporte e logística, anunciou a inauguração do CMA Terminals Khalifa Port, um terminal de contêineres de última geração, no valor de AED 3,1 bilhões (US$ 845 milhões), por Sua Alteza o Xeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi e Presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241212882199/pt/

HH Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Chairman of the Abu Dhabi Executive Council, Rodolphe Saadè, Captain Mohamed Al Shamisi during the inauguration of CMA Terminals Khalifa Port (Photo: AETOSWire)

A inauguração é um importante marco no desenvolvimento do Porto de Khalifa, o porto emblemático do AD Ports Group. A instalação portuária de contêineres, ro-ro (roll on-roll off) e multiuso de classe mundial foi inaugurada em dezembro de 2012 e, em apenas 12 anos, expandiu-se para se tornar um dos portos comerciais com crescimento mais rápido e eficiente no mundo.

O CMA Terminals Khalifa Port, administrado por uma joint venture entre a subsidiária do CMA CGM Group, CMA Terminals (70%) e o AD Ports Group (30%), apresenta uma infraestrutura portuária avançada com portões automatizados e sistemas integrados, que aumentam a eficiência e a sustentabilidade. A instalação disponibiliza energia de terra para embarcações para reduzir as emissões, além de diversas áreas de painéis solares contribuindo para a mistura de energia das operações do terminal, incluindo o primeiro edifício administrativo sem emissão de carbono líquido zero da região, alimentado por fontes de energia renováveis. O edifício ganhou o prêmio Net Zero Building Project of the Year em 2022 do MENA Green Building Awards.

A adição da instalação CMA CGM incrementa a capacidade anual de contêineres do Porto de Khalifa em 23%, totalizando quase 10 milhões de TEUs (unidades equivalentes a vinte pés). O novo terminal está preparado para a conectividade ferroviária e aumentará significativamente a posição do Porto de Khalifa como uma importante porta de entrada para a região. O projeto da nova instalação obedece aos princípios de sustentabilidade na construção, o que apoia as metas mais amplas dos Emirados Árabes Unidos de criar uma economia circular, reciclar a construção e reduzir o desperdício operacional.

A nova instalação inclui oito guindastes avançados Ship to Shore (STS) e 20 guindastes Electric Rubber Tyred Gantry (e-RTG), o que aumenta a reputação do Porto de Khalifa como um dos portos comerciais mais avançados tecnologicamente do mundo, ressaltando a importância de Abu Dhabi na condução do futuro do comércio sustentável e inteligente.

Sua Excelência Mohamed Hassan Alsuwaidi, Presidente do AD Ports Group, disse: “A inauguração do CMA Terminals Khalifa Port torna os Emirados Árabes Unidos um destino de investimento de primeira linha e consolida sua posição como um parceiro-chave para players globais. O novo terminal aumentará o fluxo comercial e estimulará o crescimento econômico de longo prazo em Abu Dhabi e nos Emirados Árabes Unidos”.

Rodolphe Saadé, Presidente e CEO do CMA CGM Group , disse: “A inauguração do nosso novo terminal de contêineres é um grande passo para o desenvolvimento do Porto de Khalifa, consolidando a posição de Abu Dhabi como um centro de comércio global. Esta infraestrutura estratégica permitirá o aumento das atividades de transporte e logística em toda a região. Junto ao nosso parceiro, o AD Ports Group, temos o prazer de oferecer um terminal moderno com um forte foco em inovação e sustentabilidade”.

Capitão Mohamed Juma Al Shamisi, Diretor Executivo e CEO do Grupo AD Ports Group, disse: “O CMA Terminals Khalifa Port terá um impacto significativo na conexão de Abu Dhabi, reforçando sua importância crucial no cenário do comércio global e contribuindo para a diversificação econômica local em conformidade com a visão de nossa liderança. Esta nova instalação consolida o AD Ports Group como um dos principais operadores portuários globais do mundo. Estamos ansiosos por uma parceria longa e mutuamente benéfica com a CMA CGM que traga benefícios econômicos de longo prazo para os Emirados Árabes Unidos e Abu Dhabi, enquanto trabalhamos juntos para construir um futuro de transporte global sustentável”.

A inauguração do CMA Terminals Khalifa Port marca o término da Fase 1 do novo projeto de terminal para a CMA CGM, com a construção de um cais inicial de 800 metros (18,5 metros de profundidade) e oito guindastes STS, o que acrescentou uma capacidade total de 1,8 milhão de TEUs (unidades equivalentes a vinte pés) ao Porto de Khalifa.

Com a inauguração da nova instalação da CMA CGM, o Porto de Khalifa alcançou uma nova posição como um dos principais centros de comércio portuário da região. O Porto de Khalifa agora se estende por 6,3 km2, com 41 guindastes de cais, 159 guindastes de verga, 11,7 km de muro de cais e 3,8 km de comprimento de quebra-mar.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241212882199/pt/

Sana Maadad

Gabinete de Imprensa do Grupo AD Ports

media@adports.ae