A Octapharma, maior empresa privada dedicadaàpesquisa e ao desenvolvimento de terapias que salvam ou alteram vidas, escolheu a Kinaxis® (TSX:KXS), líder mundial em orquestração completa da cadeia de suprimentos, para conectar sistemas de dados e modernizar sua cadeia de suprimentos.

A Octapharma, com sede em Lachen (Suíça), concentra-se em três áreas terapêuticas: hematologia, imunoterapia e cuidados intensivos. Seus produtos estão disponíveis em 118 países e chegam a centenas de milhares de pacientes todos os anos, tendo um impacto direto na qualidade de vida desses pacientes e ressaltando a importância de ter uma cadeia de suprimentos resiliente e eficaz.

“A Kinaxis é conhecida na comunidade farmacêutica e de ciências da vida e entende as complexidades únicas que acompanham o gerenciamento de nossas cadeias de suprimentos”, disse Fabien Huyghe, strategic planning director at Octapharma. “Confiamos que a parceria deles será extremamente benéfica para nossos negócios.”

Com a plataforma Kinaxis Maestro, a Octapharma orquestrará sua cadeia de suprimentos, permitindo a agilidade necessária para tomar decisões rápidas e precisas, com impactos positivos nos resultados da empresa.

“Ser capaz de fornecer aos pacientes no mundo inteiro medicamentos que salvam vidas é uma grande honra e responsabilidade que levamos a sério”, afirmou Fabienne Cetre, vice-presidente executivo da EMEA na Kinaxis. “Estamos entusiasmados com a parceria com a Octapharma em sua jornada de cadeia de suprimentos para ajudá-los a inovar e fornecer mais medicamentos para as pessoas que mais precisam deles.”

Com a inclusão da ONOàsua crescente base de clientes, a Kinaxis continua consolidando sua presença no setor de ciências da vida, que fornece os medicamentos de marca e genéricos dos quais inúmeros pacientes dependem. Entre os clientes da Kinaxis, que gerencia as complexidades da cadeia de suprimentos em biotecnologia, terapia celular e genética, dispositivos médicos, medicamentos de venda livre e muito mais, estão algumas das principais empresas farmacêuticas do mundo, como Dr. Reddy’s, Jamieson Wellness, Merck, Novartis, Siemens Healthineers e Servier.

Para saber mais sobre a Kinaxis e suas soluções de gestão da cadeia de suprimentos, acesse Kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração de cadeias de suprimentos modernas, impulsionando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos com IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas patenteadas que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega final. As principais marcas internacionais confiam em nosso software para fornecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241211176801/pt/

Assessoria de Imprensa

Jaime Cook | Kinaxis

jcook@kinaxis.com

289-552-4640

Relações com Investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613