A Tanner Pharma, fornecedora mundial de soluções de acesso a medicamentos especializados, anunciou hoje uma colaboração com a Agenus, empresa líder em imuno-oncologia, para fornecer acesso ampliado ao botensilimabe (BOT) e ao balstilimabe (BAL). Por meio de um programa para pacientes identificados (NPP), essa iniciativa oferece às pessoas com câncer colorretal estável por microssatélites (MSS CRC) e outros tumores sólidos avançados a oportunidade de acessar o BOT/BAL com base em evidências clínicas de apoio e necessidade médica.

A Tanner Pharma gerenciará o acesso ao BOT/BAL para pacientes em regiões geográficas que permitem o acesso de pacientes identificados para medicamentos experimentais. O NPP garante que os pacientes, em consulta com seus médicos, possam ter acesso ao BOT/BAL mesmo antes da aprovação regulatória, aderindo a todos os padrões éticos e de conformidade.

O BOT e o BAL são imunoterapias experimentais projetadas para combater cânceres desafiadores, incluindo o MSS CRC e outros tumores historicamente resistentes a tratamentos imunológicos. Os resultados clínicos demonstraram respostas patológicas completas em pacientes com câncer de cólon MSS neoadjuvante e respostas tumorais duradouras em vários tipos de câncer. Esses resultados estabelecem o BOT/BAL como uma opção de tratamento com o potencial de redefinir os padrões de tratamento para pacientes com cânceres difíceis de tratar.

O Tanner Pharma Group é especializado no fornecimento de soluções de acesso global para medicamentos especializados. Por meio de programas para pacientes identificados, uso compassivo e programas de acesso expandido, a Tanner Pharma conecta pacientes e profissionais de saúde a tratamentos essenciais, priorizando a conformidade ética e regulatória.

A Agenus é uma empresa pioneira em imuno-oncologia dedicada a expandir os benefícios da imunoterapia contra o câncer. Fundada em 1994, a Agenus possui um portfólio diversificado de agentes imunológicos, incluindo terapias com anticorpos, terapias celulares e adjuvantes. Com sede em Lexington (EUA), a Agenus conta com recursos de desenvolvimento de ponta a ponta, desde a descoberta até a fabricação comercial. Para mais informações, acesse www.agenusbio.com ou siga @agenus_bio.

O botensilimabe é um anticorpo anti-CTLA-4 aprimorado com Fc projetado para melhorar as respostas imunológicas antitumorais, especialmente para tumores que não respondem às terapias convencionais. O BOT prepara as células T, reduz a regulação das células T reguladoras nos tumores e ativa as células mieloides para induzir a memória imunológica de longo prazo. O BOT, usado sozinho ou em combinação com o BAL, mostrou respostas clínicas promissoras em vários tipos de câncer.

Para mais informações sobre os estudos com botensilimabe, acesse www.clinicaltrials.gov com os identificadores NCT03860272, NCT05608044, NCT05630183 e NCT05529316.

