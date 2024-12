A empresa global de tecnologia de energia SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje que foi escolhida, após uma licitação competitiva, para um novo contrato da Petrobras (NYSE: PBR) para serviços integrados em todos os campos offshore operados pela Petrobras no Brasil. A SLB será responsável por supervisionar a construção de mais de 10 poços em águas profundas, utilizando tecnologias avançadas de perfuração, cimentação e fluidos de perfuração em até nove plataformas de águas ultraprofundas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241211678977/pt/

Technologies to be deployed under the contract include transition technologies such as SLB’s Ora™ intelligent wireline formation testing platform and SpectraSphere™ fluid mapping-while-drilling service. (Photo: Business Wire)

Os serviços serão prestados principalmente nas Bacias de Campos, Santos e Espírito Santo, juntamente com outros campos operados pela Petrobras, incluindo poços exploratórios. Também estão planejadas operações na margem equatorial, que aguardam aprovação da licença de exploração dentro do período de contrato de três anos que terá início em abril de 2025. Grande parte da tecnologia e do equipamento a serem empregados serão adquiridos localmente.

“A SLB mantém um sólido relacionamento com a Petrobras como parceira de tecnologia há muitas décadas”, disse Wallace Pescarini, presidente da Bacia Atlântica Offshore na SLB. “Este contrato é baseado no nosso trabalho existente com a Petrobras nas suas bacias offshore e apresenta novas tecnologias que aperfeiçoam a eficiência operacional e ambiental. Além disso, está em sintonia com a nossa sólida jornada de conteúdo local no Brasil e com nossa presença operacional bem distribuída pelo país.”

Wllisses Menezes Afonso, gerente-executivo de Poços na Petrobras, disse: "Este investimento de aproximadamente US$ 800 milhões permitirá a ampliação das nossas atividades em diversas bacias, revitalizando campos produtivos e explorando novas áreas, com novas tecnologias, com o objetivo de tornar as nossas operações ainda mais seguras e eficientes".

As tecnologias que serão utilizadas no escopo do contrato incluem tecnologias de transição, como a plataforma de teste de formação de wireline inteligente Ora™ da SLB e o serviço de mapeamento de fluidos durante a perfuração SpectraSphere™. A plataforma Ora permite a identificação de reservatórios em tempo real, reduzindo os riscos e aumentando a produtividade, ao mesmo tempo que reduz significativamente as emissões. A SpectraSphere fornece medidas de pressão precisas, realiza análises de fluidos em poços e obtém amostras de alta qualidade durante a perfuração, resultando em decisões mais acertadas de direção e produtividade otimizada.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Declaração de advertência sobre as declarações prospectivas:

Este comunicadoàimprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, isto é, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, tais declarações contêm palavras como "espera", "é possível", "pode", "estima", "pretende", "antecipa", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas abordam assuntos que são, em graus variados, incertos, como previsões ou expectativas quantoàimplantação ou benefícios antecipados de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções quantoàsustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quantoàtransição energética e mudança climática mundial, além de melhorias nos procedimentos operacionais e tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de alcançar as metas de emissões líquidas negativas de carbono; a incapacidade de reconhecer benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulatórias abordando preocupações ambientais, incluindo iniciativas abordando o impacto da mudança climática mundial; o momento ou recebimento de aprovações e autorizações regulatórias; bem como outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidosàComissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission) dos EUA. Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou caso as suposições subjacentes demonstrem estar incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas se referem apenasàdata deste comunicadoàimprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241211678977/pt/

Mídia

Josh Byerly – Vice-presidente sênior de Comunicações

Moira Duff – Diretora de Comunicações Externas

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3407

media@slb.com

Investidores

James R. McDonald – Vice-presidente sênior de Relações com Investidores e Assuntos da Indústria

Joy V. Domingo – Diretor de Relações com Investidores

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com