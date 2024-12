Empresas apostam em soft skills como diferencial

Estar apto para trabalhar em uma empresa vai muito além de um currículo com diferentes competências profissionais e técnicas: é preciso saber lidar com os colegas, com os coordenadores e com situações que pedem um envolvimento (ou distanciamento) emocional grande. Em busca de profissionais qualificados, as empresas têm focado cada vez mais em habilidades interpessoais, conhecidas como soft skills.

De acordo com a pesquisa feita pelo site de recrutamento CareerBuilder, divulgada no site da Gupy, para 77% das empresas, as habilidades sociais possuem a mesma relevância que as competências técnicas no cotidiano profissional.

Renata Aguilar, doutora em neurociência e educação, que atua como diretora pedagógica do Super Cérebro, explica que as soft skills são habilidades que envolvem facilidade de comunicação, autoconhecimento, gerenciamento de projetos, trabalho em equipe, tomada de decisão consciente, senso de liderança, além da capacidade na resolução de problemas.

“Essas habilidades têm se tornado cada vez mais valorizadas pelas empresas, que procuram profissionais não apenas tecnicamente competentes, mas também capazes de se relacionar de forma eficaz com colegas, clientes e gestores”, pontua.

Ainda segundo a especialista, além da parte profissional, desenvolver essas habilidades pode ajudar no âmbito pessoal, pois essas competências são fundamentais para estabelecer relacionamentos sólidos, criar um ambiente de trabalho equilibrado e impulsionar o crescimento e as transformações na carreira.

“Quando bem desenvolvidas, essas habilidades fortalecem a comunicação, tornam as relações mais positivas e melhoram a capacidade de adaptação às mudanças. Além disso, favorecem a flexibilidade nas ações, impactando diretamente a produtividade”, explica Renata, que complementa: “um clima organizacional equilibrado beneficia todos os colaboradores e contribui para o sucesso da empresa como um todo”.

Desenvolvimento constante

Para quem quer aprimorar ou melhorar alguma soft skill, a diretora pedagógica revela que é fundamental realizar uma boa autoavaliação, reconhecendo tanto suas potencialidades quanto suas fraquezas. “Estabeleça metas, busque feedback de outros profissionais, mantenha-se resiliente diante das mudanças internas e invista em cursos e workshops para se conhecer melhor e praticar essas habilidades no dia a dia. Lembre-se: não tente mudar tudo de uma vez. Dê um passo de cada vez”, ressalta.

Com o objetivo de ajudar as pessoas a se conhecerem melhor e entender quais são as suas habilidades, o método Super Cérebro utiliza jogos selecionados e testados. As aulas são realizadas de forma individual e em grupo e tem como objetivo estimular o autoconhecimento, aprimorar a comunicação, ajudar na solução de problemas e fortalecer habilidades essenciais. Além disso, as atividades também incentivam o senso colaborativo para ajudar no desenvolvimento da inteligência emocional dos alunos.

O segredo para desenvolver habilidades socioemocionais é saber que tudo é um processo contínuo que exige comprometimento, resiliência e autoconhecimento, explica Renata. “Ser colaborativo, saber ouvir e tomar decisões conscientes são competências essenciais para o profissional de hoje e do futuro. As empresas não buscam apenas os melhores técnicos, mas sim aqueles que sabem interagir de forma positiva com os outros”, finaliza.

Para saber mais, basta acessar o site oficial do Super Cérebro.